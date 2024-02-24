«Умные» устройства могут сливать данные их владельцев, считает эксперт

«Официально производители предупреждают, что могут собирать для статистики персональные данные — голос, перемещения и так далее для настроек персонализации, маркетинговых целей и так далее. Тот же Samsung официально заявлял, что не стоит около их “умных” телевизоров, даже выключенных, обсуждать важную информацию. Так что-то, что данные могут собирать — очевидно, могут, вопрос в том, как их потом используют и хранят, как защищают от утечек», — заключил Дащенко.