Умные и маскируются. Учёный сказал, кто заменит людей после апокалипсиса

Не исключено, что рано или поздно человечество вымрет по какой-то причине. Кто придёт ему на смену? Футурологи пугают, что Землёй будут править роботы, которые, дескать, и сместят человека с этого трона, став новыми хозяевами планеты. Ну, а что насчёт живых существ?
Интересное мнение на этот счёт высказал профессор Оксфордского университета Тим Коулсон. Он рассказал британскому изданию The European, что наиболее вероятные существа, которые захватят мир, если человечество исчезнет, — осьминоги. Это связано с их интеллектом и способностью к адаптации.
Решают головоломки, манипулируют предметами
Тим Коулсон называет осьминогов одними из наиболее «изобретательных существ» на планете. И шансов захватить Землю после исчезновения человечества у них больше, чем у приматов, которые вряд ли смогут пережить радикальные экологические изменения: их популяция невелика, а темпы роста и размножения очень низкие. Птицы или насекомые, хоть и живут в сообществах, не обладают мелкими моторными навыками, необходимыми для создания цивилизации.
По мнению учёного, именно осьминоги могут занять нишу разумных существ, которая освободится после эпохи человеческого доминирования.
«Их умение решать запутанные задачи, взаимодействовать друг с другом с помощью меняющегося окраса, манипулировать предметами и мастерски маскироваться даёт основание предположить, что при подходящих условиях они смогут развиться в новую цивилизацию, когда на планете не останется людей», — уверен Коулсон.
Он подчёркивает, что перечисленные черты в связке с хорошей нервной системой дают осьминогам значительное преимущество в конкурентной борьбе за освоение планеты. Учитывая выдающийся интеллект этого вида и разнообразные стратегии выживания, можно даже допустить, что он будет процветать в этом безлюдном мире.
Смогут ли они выбраться на сушу?
Как выяснили учёные, осьминоги способны различать виртуальные и реальные объекты, а щупальца позволяют им манипулировать сложными инструментами. Некоторые особи даже решаются на ночные побеги из своих аквариумов в исследовательских центрах — их тянет познакомиться с соседями и вообще узнать этот мир получше.
Но тут возникает вопрос: смогут ли осьминоги освоить наземный образ жизни? Тут-то Тим Коулсон даёт заднюю: «Скорее всего, нет. Вряд ли они приспособятся к жизни на суше — у них нет скелета, а это затрудняет быстрое и ловкое перемещение из воды».
Тем не менее, добавляет он, осьминоги потенциально могли бы построить подводные сообщества, напоминающие города. Для такой эволюции им, правда, могут потребоваться сотни тысяч и даже миллионы лет.
А вдруг еноты?
Доцент биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, научный редактор портала Антропогенез.ру Станислав Дробышевский считает, что в случае вымирания человечества у обезьян есть шанс развиться в разумный вид. Ближайшие кандидаты — шимпанзе. Их эволюция, если она произойдёт, будет похожа на путь, пройденный человеком. А ведь есть ещё капуцины, у которых неплохо развито чувство справедливости, что показали эксперименты биологов. Это очень полезная черта для эволюции сообщества — она обеспечивает взаимную поддержку.
Но и за пределами отряда приматов можно обнаружить интересных кандидатов, уверен Дробышевский. «Мои фавориты — еноты! — говорил он в интервью aif.ru. — По всем ключевым параметрам они подходят. Это социальные животные, они обитают как на деревьях, так на земле. Хорошо прыгают, всеядны, имеют стратегию размножения, похожую на нашу. Любят обучаться, очень любопытны. Устойчивы к климатическим изменениям, способны жить в разных условиях. А главное — у них есть ручки! Они у них цепкие, пальцы тонкие, что они только ими не делают. Хорошая моторика — залог прогресса».
Учёный обращает внимание, что наши далёкие предки 40 миллионов лет назад были такими же и смогли развить свои задатки. Так почему бы и енотам не пойти по такому же пути? До сих пор у них не было потребности стать разумными существами, но как знать, вдруг она появится после того, как с лица земли исчезнет человек?