Умные и маскируются. Учёный сказал, кто заменит людей после апокалипсиса

Но и за пределами отряда приматов можно обнаружить интересных кандидатов, уверен Дробышевский. «Мои фавориты — еноты! — говорил он в интервью aif.ru. — По всем ключевым параметрам они подходят. Это социальные животные, они обитают как на деревьях, так на земле. Хорошо прыгают, всеядны, имеют стратегию размножения, похожую на нашу. Любят обучаться, очень любопытны. Устойчивы к климатическим изменениям, способны жить в разных условиях. А главное — у них есть ручки! Они у них цепкие, пальцы тонкие, что они только ими не делают. Хорошая моторика — залог прогресса».