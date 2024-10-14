«Умные» часы неверно считают калории. Врачи развенчали мифы о гаджетах

Многие пользователи фитнес-браслетов и «умных» часов уверены, что подсчет пульса, который используется в «умных» часах, — это и есть ключ к точным данным о сожженным калориях.
Однако врачи, опрошенные РБК Life, более критичны к этим показателям. По их мнению, калории на экране «умных» часов — это прогноз, который зачастую весьма некорректен.
На сколько же могут ошибаться гаджеты в подсчете калорий и как на самом деле лучше всего их считать — в материале РБК Life.
Пульс не ключ к точным данным
Подсчет пульса ни в «умных» часах, ни другими методами не является точным ключом к данным о сожженных калориях, рассказала РБК Life врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи Ольга Демичева.
«Даже если измерять пульс круглосуточно и очень точно, рассчитать по одному этому параметру количество сожженных калорий не получится. Современные фитнес-браслеты измеряют пульс достаточно точно. Во время пробежек погрешность работы пульсометра на браслетах и смарт-часах, если верить производителям, не превышает 5%», — пояснила она.
При этом нужно помнить, что у некоторых пользователей точность работы одного и того же пульсометра может отличаться, и на это есть несколько причин.
По словам Демичевой, иногда люди носят фитнес-трекеры не на наружной поверхности запястья, как традиционные часы, а на внутренней стороне запястья. Интуитивно кажется, что это хорошая идея, ведь там можно увидеть вены и прощупать пульс. Но техника определения пульса у «умных» часов рассчитана именно на ношение их на наружной стороне запястья, добавила эндокринолог.
«И, еще раз, подсчет пульса не дает точных данных о том, сколько калорий сжигает тот или иной человек, даже если погрешность при подсчете минимальна», — подчеркнула специалист.
С такой оценкой в разговоре с РБК Life согласился эндокринолог Скандинавского Центра здоровья Олег Сикорский. По его мнению, подсчет калорий, который основан на измерении пульса, имеет значительные неточности.
«Основная проблема заключается в том, что этот метод не учитывает все факторы, влияющие на физическую активность человека. Например, при выполнении силовых упражнений или тренировок с тяжелыми весами, где нагрузка на организм высокая, “умные” часы часто недооценивают или переоценивают сожженные калории», — отметил он.
Калории на экране — лишь прогноз
При подсчете показателей любой фитнес-браслет или «умные» часы учитывают введенные физические данные пользователя (пол, вес, рост и возраст). Эта информация используется для автоматического расчета базального (в состоянии покоя) и активного (при нагрузках) метаболизма (обмена веществ), рассказала Ольга Демичева.
«Ни одно носимое устройство пока не может определить наличие угла наклона или тип поверхности, по которой бежит или идет человек. Гаджет для определения физической нагрузки учитывает показания пульсометра, а также учитывает введенные данные о пользователе», — добавила эндокринолог.
По ее словам, каждая компания использует свои собственные алгоритмы для подсчета потраченных калорий. Почти всегда в основе алгоритмов лежит принцип сравнения ваших показателей с предварительно загруженным набором данных о людях разного веса/пола/возраста и количестве расходуемой ими энергии при различных нагрузках.
«Эта усредненная информация не позволяет точно интерпретировать данные отдельно взятого пользователя. Помимо этого, “умные” часы могут ошибаться, неверно интерпретируя случайные движения рукой или внезапно участившийся пульс в результате стресса. Все это будет вносить погрешность в общий учет потраченных калорий», — уверена она.
По данным разных исследований, погрешность при подсчете калорий фитнес-трекерами может достигать 25% и выше, заметила Демичева. Она констатировала, что во время ходьбы ошибок возникает больше, чем во время бега или езды на велосипеде.
«Умные» часы проводят определенные расчеты, но это «умозрительные расчеты, никакой конкретики», сообщила РБК Life диетолог, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Ольга Григорьян.
«Думаю, что это маркетинговые ходы для того, чтобы популяризировать эти гаджеты. Точно так же, как и любая программа здоровья, которая по шагам считает, сколько вы потратили калорий. Или сколько вы потратили калорий на беговой дорожке. Это приблизительные вещи. Лучше прибегать к каким-то медицинским данным, их использовать», — рассказала она.
Показатели на экране «умных» часов представляют собой лишь приблизительные прогнозы, заявил Олег Сикорский. Специалист заметил, что точность таких устройств, особенно при силовых нагрузках, может значительно колебаться.
«Отклонения могут достигать 25%, особенно во время упражнений с утяжелением или активностей, не связанных с кардионагрузками. Это связано с тем, что “умные” часы не могут корректно учитывать разнообразие движений и интенсивность нагрузки», — заверил эндокринолог.
Как на самом деле считаются калории
Ольга Григорьян рассказала, что у врачей существует более точный и сложный способ подсчета траты калорий, то есть изменений обменных процессов в организме.
«Мы рассчитываем эти показатели при проведении дыхательного теста по выделяемому азоту в воздухе и азоту в моче. Обычно делается сначала фоновое исследование, так называемый основной обмен организма, и в дальнейшем после приема еды можно пересчитать ваш энергообмен и после физической нагрузки. Это специальные исследования, которые нужно проводить в грамотном учреждении», — пояснила она.
По словам Олега Сикорского, непрямая калориметрия действительно остается сейчас наиболее точной методикой подсчета сожженных калорий.
«Этот метод предполагает измерение объемов потребляемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа, что позволяет точно определить расход энергии. Однако в повседневной жизни этот метод применить сложно из-за необходимости специального оборудования», — рассказал специалист.
Существует множество методик подсчета калорий, но нет необходимости фиксировать на этом вопросе свое внимание, так как это может привести к невротическому расстройству, предупредила Ольга Демичева.
«Достаточно один раз в неделю вставать на весы, чтобы контролировать массу тела: она напрямую зависит от поступления и расхода энергии. Если масса тела избыточна или недостаточна, не пытайтесь самостоятельно исправить ситуацию. Обратитесь к врачу», — посоветовала врач-эндокринолог.
Потребление калорий тоже имеет значение
По мнению Ольги Григорьян, самое главное в физической нагрузке — это не сиюсекундная потеря веса, потому что теряется в основном вода.
«Главное — это пролонгированные нагрузки с увеличением мышечной массы и потерей жировой составляющей, это важнее всего для нашего здоровья», — заметила специалист.
Григорьян уточнила, что это можно делать с помощью биоимпедансометрии — анализа количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы, а также метаболизма организма. Есть еще такие «умные» весы, которые могут раз в неделю показывать изменения вашего тела. Вот это грамотный подсчет, констатировала она.
Фитнес-браслеты и «умные» часы, несмотря на погрешности, в целом стимулируют людей вести более здоровый и активный образ жизни, уверена Ольга Демичева.
«Даже если человек не знает точно, сколько именно калорий израсходовано, он все равно видит, нужно ли ему сегодня дополнительно пройтись, и достаточно ли будет погулять 15 минут или требуется не менее часа», — отметила врач.
Олег Сикорский посоветовал учитывать не только сожженные калории, так как их подсчет — только часть задачи. Специалист подчеркнул, что для контроля веса необходимо также учитывать поступление калорий.
«В одном килограмме жира содержится около 9000 ккал, и без учета поступающих калорий контроль веса становится практически невозможным. Важно следить за балансом потребляемой и расходуемой энергии для достижения желаемого результата», — заключил он.