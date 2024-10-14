«Умные» часы неверно считают калории. Врачи развенчали мифы о гаджетах

«Думаю, что это маркетинговые ходы для того, чтобы популяризировать эти гаджеты. Точно так же, как и любая программа здоровья, которая по шагам считает, сколько вы потратили калорий. Или сколько вы потратили калорий на беговой дорожке. Это приблизительные вещи. Лучше прибегать к каким-то медицинским данным, их использовать», — рассказала она.