Умеют ли дельфины улыбаться на самом деле

Как искусствоведы бьются над тайной улыбки Джоконды, так и ученые пытаются раскрыть секрет улыбки одного из умнейших морских млекопитающих — дельфина.
Улыбаются ли дельфины?
Действительно, у дельфинов есть нечто похожее на человеческую улыбку. Они приоткрывают клюв (так у дельфинов называется рот), и благодаря анатомическим особенностям создается впечатление задорной улыбки. Ученые, изучив поведенческие особенности группы особей в неволе, пришли к выводу, что млекопитающие приоткрывают рот («улыбаются») во время игр. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале iScience.
Получив 80-часовое видео, специалисты обнаружили, что во время 837 эпизодов игрового поведения дельфины открывали рот общей сложности 1288 раз. «Улыбка» не выглядела как сигнал агрессии, а скорее как признак расслабленного состояния и призыва к сородичам поиграть. Иногда такое поведение сопровождалось звуковыми сигналами, имитацией укуса или телесным контактом.
«В 92,3% дельфины “улыбались”, играя с сородичами (внутривидовые игры), и всего лишь один раз во время одиночной игры», — говорится в исследовании.
Причем аналог улыбки в момент игры у дельфинов фиксировался чаще, если товарищи находились в поле зрения, то есть видели их. Кроме того, в трети случаев дельфины зеркалят поведение и «улыбаются» в ответ.
Все это, по мнению ученых, указывает на особую и до конца не изученную форму коммуникации морских млекопитающих друг с другом.
Улыбаются ли дельфины, играя с человеком?
Бывает, но очень редко. Изучив мимику дельфинов во время межвидовых игр (человек-дельфин), специалисты заявили, что млекопитающие охотнее демонстрируют «анатомическую улыбку» общаясь с сородичами, а не с людьми. При визуальном контакте с человеком одни внимательны, но как только экспериментатор отворачивается к ним спиной, млекопитающие обычно теряли интерес к происходящему, не проявляя никаких действий.
Источник: https://www.cell.com.