Умеют ли дельфины улыбаться на самом деле

Бывает, но очень редко. Изучив мимику дельфинов во время межвидовых игр (человек-дельфин), специалисты заявили, что млекопитающие охотнее демонстрируют «анатомическую улыбку» общаясь с сородичами, а не с людьми. При визуальном контакте с человеком одни внимательны, но как только экспериментатор отворачивается к ним спиной, млекопитающие обычно теряли интерес к происходящему, не проявляя никаких действий.