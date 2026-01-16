Умеров, Буданов* и Арахамия отправились на переговоры в США

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия будут представлять Киев на предстоящем в ближайшие дни очередном раунде переговоров с американской стороной. Об этом сообщил Владимир Зеленский.