Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умеров, Буданов* и Арахамия отправились на переговоры в США

Встречи пройдут в ближайшие дни, сообщил Владимир Зеленский.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия будут представлять Киев на предстоящем в ближайшие дни очередном раунде переговоров с американской стороной. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

«На днях запланированы встречи наших представителей. Украинская делегация — Рустем Умеров, Кирилл Буданов* и Давид Арахамия — сейчас на пути в Соединенные Штаты», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее о предстоящих в ближайшее время переговорах сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, однако уровень и состав делегации не объявлялся.

* Внесен в список террористов и экстремистов.