Умеров, Буданов* и Арахамия отправились на переговоры в США

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия будут представлять Киев на предстоящем в ближайшие дни очередном раунде переговоров с американской стороной. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
«На днях запланированы встречи наших представителей. Украинская делегация — Рустем Умеров, Кирилл Буданов* и Давид Арахамия — сейчас на пути в Соединенные Штаты», — написал Зеленский в Telegram-канале.
Ранее о предстоящих в ближайшее время переговорах сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, однако уровень и состав делегации не объявлялся.
* Внесен в список террористов и экстремистов.