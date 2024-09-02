Умерла знаменитая белуха Хвалдимир. Почему ее считали «русским шпионом»

В прибрежных водах Норвегии нашли мертвой, пожалуй, самую знаменитую белуху в мире. Обнаруженный при странных обстоятельствах кит по кличке Хвалдимир на протяжении нескольких лет жил у побережья скандинавской страны, где стал не только всеобщим любимцем, но и фигурантом многочисленных сплетен и домыслов о связях с разведкой.
РБК Life изучил загадочную историю морского животного, которое называли «шпионом Военно-морского флота России».
Когда впервые обнаружили кита и почему его приняли за «русского шпиона»
В конце апреля 2019 года в норвежской области Финмарк к северу от города Хаммерфест рыбаки обнаружили белуху, которая терлась о лодку в попытках освободиться. Животное было облачено в плотно облегающую ременную упряжку с креплением для установки экшен-камеры. Более того, после на самой сбруе нашли логотип российской компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»).
Это и породило слухи о том, что белуха принадлежала российским военным и могла использоваться в целях шпионажа. Внимание норвежской общественности к этому случаю лишь усилилось после того, как освобожденный кит отказался покинуть прибрежные воды. Животное совершенно не боялось людей, подплывало к лодкам и просило еду, в связи с чем был сделан вывод, что оно долгое время содержалось в неволе и привыкло к человеческому обществу.
Профессор Арктического университета Норвегии в Тромсё Аудан Рикердсен предположил, что «с высокой долей вероятности отношение к этому случаю имеют специалисты военно-морских сил России в Мурманске». Он также заявил, что общался с учеными из Норвегии и России, которые ему рассказали об отсутствии сведений о каких-либо программах или экспериментах с использованием белух.
Известно, что первыми подготовкой боевых морских животных в 1960-х занялись США, а в 1965 году подобный научно-исследовательский центр открылся в СССР в Крыму на побережье Черного моря. В частности, там до начала 1990-х велась разработка программы дельфинов-смертников, несущих на себе взрывчатку для поражения вражеских целей, однако после развала СССР данную практику свернули.
Весной 2014 года сообщалось о том, что Севастопольский океанариум начал подготовку к старту новых подобных программ в интересах российских военных, однако в декабре того же года в ВМФ опровергли данную информацию.
Другие версии происхождения загадочной белухи
Существуют и другие версии, объясняющие появление таинственного животного в норвежских водах. Так, Михаил Барабанов, военно-морской аналитик московского Центра анализа стратегий и технологий предполагал, что кит был участником научного эксперимента по отслеживанию миграций морских млекопитающих, поэтому никак не связан с российскими военными. «Даже если и существуют секретные программы по использованию животных в военно-морских целях, то вряд ли в них участвуют белухи. Кроме того, таких животных никогда просто так не выпустят в открытый океан», — отметил эксперт. По его мнению, норвежские рыбаки, обнаружившие кита, просто-напросто помешали исследовательской работе зоологов из Санкт-Петербурга. Эту версию также поддержал адмирал Вячеслав Попов, заявивший, что на Северном флоте белух никогда не использовали.
Другую теорию, касающуюся возможного происхождения странного кита, высказал бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю. По его словам, дружелюбное животное напомнило ему не шпиона, а «кита-доктора», которого он видел в 2008 году в одном из дайвинг-центров в Мурманской области. Дрессированная Белуха по кличке Семен, проживавшая в закрытом вольере, развлекала туристические группы, а также участвовала в сеансах зоотерапии для детей с психическими расстройствами. «Возможно, это был не тот же самый кит, но вот вел он себя точно так же», — отмечал Викебю.
Дмитрий Глазов, занимающийся изучением белух, заявлял, что неподалеку от Мурманска есть несколько организаций, практикующих тренировку морских млекопитающих, причем далеко не все они относятся к военным структурам. Белух могут обучать, например, извлекать предметы с морского дна или помогать водолазам, у которых возникли проблемы с оборудованием. Он также подчеркивал, что упряжка, обнаруженная на Хвалдимире, вовсе не говорит об обязательной связи с военными, так как подобное временное оснащение «продается по всей России». Ученый допустил, что кит мог просто уплыть из места содержания и добраться до Хаммерфеста.
Как Хвалдимир стал мировой знаменитостью
Освобожденный от упряжи кит так и остался жить у берегов Норвегии, хотя их естественный ареал обитания располагается существенно севернее. Животное быстро завоевало популярность за свой игривый и дружелюбный нрав, а вскоре ему выбрали имя путем онлайн-голосования, в котором приняли участие свыше 25 тыс. человек. Около 30% из них проголосовало за кличку Хвалдимир, образованную от норвежского слова hval («кит») и популярного русского имени.
Многие люди, причем не только из Норвегии, специально отправлялись в Хаммерфест, чтобы посмотреть на местную достопримечательность, поиграть и сфотографироваться с животным. Известен случай, когда девушка уронила смартфон в воду во время съемки кита, после чего тот нырнул и вернул ей гаджет неповрежденным. Вокруг кита также создали целую туристическую индустрию — некоторые компании организовывали групповые путевки для дайвинга со знаменитой белухой.
Кроме того, была запущена общественная кампания «OneWhale», которая на протяжении четырех лет следила за перемещениями Хвалдимира, изучением его поведения и взаимодействия с людьми. Наконец, норвежская писательница Сильви Джейн Хусебай написала документальную книгу, рассказывающую необычную историю «кита-шпиона».
Почему Хвалдимир умер
Туша кита была обнаружена в субботу, 31 августа, в заливе Рисавика на юге Норвегии. Мертвого Хвалдимира нашли рыбаки, ловившие скумбрию неподалеку. По их словам, около 12:00 кит был еще жив, но приблизительно в 14:30 он уже перестал подавать признаки жизни. Вскоре при помощи крана его вытащили на берег.
Когда Хвалдимир был впервые обнаружен в 2019 году, то ученые предположили, что белухе было около 15 лет от роду. Учитывая, что продолжительность жизни этих животных в природе составляет от 40 до 70 лет, то можно сделать вывод, что знаменитый кит скончался не от естественного старения.
Морской биолог Себастьян Странд, наблюдавший за белухой на протяжении последних трех лет, сообщил, что еще накануне с животным было все в порядке. По его словам причина смерти на данный момент неясна. Возможно, подробности станут известны после вскрытия.