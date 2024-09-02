Умерла знаменитая белуха Хвалдимир. Почему ее считали «русским шпионом»

Существуют и другие версии, объясняющие появление таинственного животного в норвежских водах. Так, Михаил Барабанов, военно-морской аналитик московского Центра анализа стратегий и технологий предполагал, что кит был участником научного эксперимента по отслеживанию миграций морских млекопитающих, поэтому никак не связан с российскими военными. «Даже если и существуют секретные программы по использованию животных в военно-морских целях, то вряд ли в них участвуют белухи. Кроме того, таких животных никогда просто так не выпустят в открытый океан», — отметил эксперт. По его мнению, норвежские рыбаки, обнаружившие кита, просто-напросто помешали исследовательской работе зоологов из Санкт-Петербурга. Эту версию также поддержал адмирал Вячеслав Попов, заявивший, что на Северном флоте белух никогда не использовали.