Умерла старейшая в мире кошка Рози. Вот сколько ей было лет

В Норидже (графство Норфолк, Англия) умерла кошка по кличке Рози, которая была неофициальной обладательницей титула самой старой кошки в мире, сообщает The New York Post. 1 июня 2024 года ей исполнилось 33 года, что эквивалентно 152 человеческим годам.
Она скончалась в доме, где жила, рядом с ней была ее хозяйка — 73-летняя Лила Бриссетт, приютившая Рози в 1990-е годы, когда та была еще котенком. Предыдущие хозяева отказались от кошки, так как выяснилось, что у их дочери аллергия.
«Я очень по ней скучаю. Она плохо себя чувствовала, в какой-то момент вышла в прихожую, легла на пол и умерла. У нас было столько хороших совместных воспоминаний, я все же очень рада, что она была в моей жизни», — говорит Лайла Бриссетт.
По словах хозяйка, Рози любила поесть и поспать, она часто дремала, лежа у окна.
Самая старая из ныне живущих кошек
В 2023 году представители Книги рекордов Гиннесса предложили Лиле Бриссетт подать заявку для присвоения титула Рози, но женщина отказалась. Согласно Книге рекордов, самой старой кошкой из ныне живущих считается 28-летняя Флосси. Она родилась 29 декабря 1995 года, это было подтверждено 10 ноября 2022 года. В августе того же года Флосси передали в Службу защиты кошек.
«Мы были потрясены, когда увидели, что в ее ветеринарной карте значится возраст 27 лет. Она самая старая кошка из тех, что я встречала, ее возраст соответствует 140 человеческим годам», — в Книге рекордов цитируют сотрудницу Службы защиты кошек.
Волонтеры понимали, что для Флосси им потребуется найти хозяина, который бы учел потребности столь возрастного животного.
Самая старая из когда-либо живших кошек
Кошка по кличке Creme Puff (можно перевести как кремовый пух) родилась 3 августа 1967 года и прожила до 6 августа 2005 года. Она умерла в возрасте 38 лет и 3 дней и считается самой старой кошкой из когда-либо живших. Вместе со своим хозяином Джеком Перри она жила в Остине (штат Техас, США).
Перри был также хозяином кота Grandpa Rex Allen, которому тоже принадлежал рекорд по продолжительности жизни. Кота забрали из приюта, когда ему было пять лет. Он жил вместе с 19 кошками и на свое 32-летие получил праздничный торт с тунцом и спаржей. Grandpa Rex Allen умер в возрасте 34 лет в 1998 году.
Самая старая собака за всю историю
В октябре 2023 года стало известно о смерти пса по кличке Боби, который считался самой старой собакой за всю историю. Он скончался в возрасте 31 года 165 дней. Боби появился на свет в 1992 году в Португалии и по счастливой случайности избежал ранней смерти. В помете родилось четыре щенка, в доме уже было и так много животных, и глава семейства решил избавиться от щенков. Боби каким-то образом спрятался среди строительного мусора, поэтому ему удалось избежать печальной участи собратьев.