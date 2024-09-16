Умерла старейшая в мире кошка Рози. Вот сколько ей было лет

В октябре 2023 года стало известно о смерти пса по кличке Боби, который считался самой старой собакой за всю историю. Он скончался в возрасте 31 года 165 дней. Боби появился на свет в 1992 году в Португалии и по счастливой случайности избежал ранней смерти. В помете родилось четыре щенка, в доме уже было и так много животных, и глава семейства решил избавиться от щенков. Боби каким-то образом спрятался среди строительного мусора, поэтому ему удалось избежать печальной участи собратьев.