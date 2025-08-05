Умерла первая женщина — глава британской контрразведки МИ-5

Стелла Римингтон родилась в 1935 году и поступила на службу в МИ-5 в 1969 году. Она работала в разных подразделениях, в том числе в отделах по борьбе с подрывной деятельностью, шпионажем и терроризмом. В 1992 году она была назначена первой женщиной — руководителем МИ-5. Римингтон возглавляла спецслужбу до 1996 года, а затем была удостоена звания дамы-командора ордена Бани. После ухода из МИ-5 она работала неисполнительным директором в таких компаниях, как Marks & Spencer и BG Group.