Умерла первая женщина — глава британской контрразведки МИ-5

Первая в истории женщина — глава британской контрразведки МИ-5 Стелла Римингтон скончалась 3 августа на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МИ-5. По данным Sky News, именно Римингтон стала прототипом М в фильмах об агенте 007 Джеймсе Бонде.
«Стелла скончалась 3 августа 2025 года. Мы выражаем соболезнования ее семье, друзьям и бывшим коллегам», — говорится в официальном сообщении спецслужбы.
Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.
Стелла Римингтон родилась в 1935 году и поступила на службу в МИ-5 в 1969 году. Она работала в разных подразделениях, в том числе в отделах по борьбе с подрывной деятельностью, шпионажем и терроризмом. В 1992 году она была назначена первой женщиной — руководителем МИ-5. Римингтон возглавляла спецслужбу до 1996 года, а затем была удостоена звания дамы-командора ордена Бани. После ухода из МИ-5 она работала неисполнительным директором в таких компаниях, как Marks & Spencer и BG Group.
В 2001-м она выпустила автобиографию «Совершенно секретно». Позже она полностью посвятила себя литературе, создав несколько романов о мире разведки и борьбе с терроризмом.
Свои соболезнования от лица всех сотрудников спецслужбы выразил действующий глава МИ-5 сэр Кен Маккаллум:
«Она была первым публично признанным генеральным директором МИ-5. Под ее руководством началась новая эра открытости и прозрачности в работе МИ-5 по обеспечению безопасности страны. Это наследие сохраняется и по сей день», — заявил Маккалум.
Считается, что именно она стала прототипом М в исполнении Джуди Денч в фильмах о Джеймсе Бонде.