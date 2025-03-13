Умерла композитор София Губайдулина. Она написала музыку для «Маугли»

Губайдулина — автор более 100 симфонических произведений, музыки для театра и кино. Она написала музыку к мультфильмам «Кошка, которая гуляла сама по себе» и «Маугли», фильмам «Вертикаль», «Крейцерова соната» и «Чучело». Трижды Губайдулина была номинирована на премию «Грэмми», в последний раз — в 2022 году, в категории «Лучшая современная классическая композиция» за произведение «Гнев божий».