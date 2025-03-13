Умерла композитор София Губайдулина. Она написала музыку для «Маугли»

Заслуженный деятель искусств РСФСР, почетный гражданин Казани, композитор София Губайдулина ушла из жизни на 94-м году жизни, сообщила пресс-служба мэрии Казани.
«С глубокой болью мы узнали о кончине Софии Асгатовны Губайдулиной. София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Для нас она навсегда останется образцом преданности творчеству, стремления к непознанному, эталоном порядочности, честности, внимательного и бережного отношения к миру и людям», — говорится в сообщении.
София Губайдулина родилась 24 октября 1931 года в городе Чистополь. В 1954 году она окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано, а в 1959 году — Московскую консерваторию по классу композиции, где училась под руководством советского педагога и дирижера Николая Пейко.
В 1960—1970 годах Гуайдулина разрабатывала новые пути в области звуковой выразительности, работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки. Творчество композитора поддерживали выдающиеся деятели отечественной культуры. Композитор Дмитрий Шостакович на выпускном экзамене сказал ей: «Я вам желаю идти Вашим “неправильным” путем»). Одновременно с этим, Губайдулина столкнулась и с непониманием своего творчества со стороны руководства и «идеологов» Союза композиторов СССР.
С 1975 года входила в композиторскую группу «Астрея» вместе с композиторами Витором Суслиным и Вячеславом Артемовым. С 1991 года София Губайдуллина проживала в Германии (сначала в городе Ворпсвед, а с 1992 года в городе Аппен-Унтерглинд).
«Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами — слушателями. Ее язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьезностью сосредоточиться на главных вопросах бытия», — говорится в сообщении.
Губайдулина — автор более 100 симфонических произведений, музыки для театра и кино. Она написала музыку к мультфильмам «Кошка, которая гуляла сама по себе» и «Маугли», фильмам «Вертикаль», «Крейцерова соната» и «Чучело». Трижды Губайдулина была номинирована на премию «Грэмми», в последний раз — в 2022 году, в категории «Лучшая современная классическая композиция» за произведение «Гнев божий».