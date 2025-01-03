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Умерла Генриэтта Ромодина

Актрисе было 93 года.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТа им. Горького Генриэтта Ромодина умерла в возрасте 93-х лет. Об этом театр сообщил в своем Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 94-м году жизни скончалась актриса МХАТа Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Владимировна Ромодина», — говорится в сообщении.

Как уточняется, актриса начала играть в театре в 1958 году, окончив курс Георгия Герасимова в школе-студии МХАТ.

В театре назвали смерть актрисы «утратой для всего театрального мира», а также выразили глубокие соболезнования семье и друзьям.

В театре Ромодина исполняла роли Воды в «Синей птице» и Мисс Марчмонт в «Идеальном муже», Матери Валентины в спектакле «Валентин и Валентина» и Турусиной в «Мудреце», Катерины в «Прощании с Матерой» и многие другие.