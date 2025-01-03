Умерла Генриэтта Ромодина

В театре Ромодина исполняла роли Воды в «Синей птице» и Мисс Марчмонт в «Идеальном муже», Матери Валентины в спектакле «Валентин и Валентина» и Турусиной в «Мудреце», Катерины в «Прощании с Матерой» и многие другие.