Умерла Генриэтта Ромодина

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР, актриса МХАТа им. Горького Генриэтта Ромодина умерла в возрасте 93-х лет. Об этом театр сообщил в своем Telegram-канале.
«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 94-м году жизни скончалась актриса МХАТа Горького, заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Владимировна Ромодина», — говорится в сообщении.
Как уточняется, актриса начала играть в театре в 1958 году, окончив курс Георгия Герасимова в школе-студии МХАТ.
В театре назвали смерть актрисы «утратой для всего театрального мира», а также выразили глубокие соболезнования семье и друзьям.
В театре Ромодина исполняла роли Воды в «Синей птице» и Мисс Марчмонт в «Идеальном муже», Матери Валентины в спектакле «Валентин и Валентина» и Турусиной в «Мудреце», Катерины в «Прощании с Матерой» и многие другие.