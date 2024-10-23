Умерла 98-летняя звезда TikTok Баба Маша

В первом ролике Баба Маша рассказала, что завела блог с целью рассказать молодому поколению о своей жизни. В ранних видео она часто исполняла песни и частушки из молодости — муж Бабы Маши был гармонистом, и она часто ему подпевала. Также блогер делилась фотографиями из своей молодости, воспоминаниями о Великой Отечественной войне, которую она встретила, когда была в восьмом классе. Практически всю войну юная девушка провела у станка.