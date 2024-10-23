Умерла 98-летняя звезда TikTok Баба Маша

Умерла 98-летняя TikTok-блогер Баба Маша. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале женщины.
«Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно», — говорится в сообщении.
Незадолго до смерти бабушка рассказывала подписчикам об ухудшении самочувствия. В последнем ролике 20 октября она сообщила, что ей «очень плохо». У пенсионерки поднялось давление и уровень сахара.
Баба Маша родилась в 1926 году под Саратовом. Свой блог она начала вести в 2021 году, в этом ей помогала внучка. В 2017 году у женщины умер муж, с которым она прожила 65 лет. После этого внучка забрала бабушку в Подмосковье и помогла освоиться в TikTok.
В первом ролике Баба Маша рассказала, что завела блог с целью рассказать молодому поколению о своей жизни. В ранних видео она часто исполняла песни и частушки из молодости — муж Бабы Маши был гармонистом, и она часто ему подпевала. Также блогер делилась фотографиями из своей молодости, воспоминаниями о Великой Отечественной войне, которую она встретила, когда была в восьмом классе. Практически всю войну юная девушка провела у станка.
Позже бабушка начала снимать свои рецепты. Она также рассказывала сказки и делилась житейскими советами. За три года ее страница в TikTok набрала 2,7 млн подписчиков.
В комментариях пользователи делятся, что смерть Бабы Маши стала большой утратой: «Всегда будем помнить вкусные рецепты, вкусные блюда, красивый голос и еще как бабушка Маша красиво пела», — написала одна подписчица.