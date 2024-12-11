Умеренное потребление кофе продлевает жизнь

Вывод о таких свойствах кофе сделали исследователи из Центра нейробиологии и клеточной биологии (CNC) в Португалии. Они выяснили, что этот напиток снижает риск развития серьезных возрастных заболеваний и помогает сохранить общее здоровье.
Ученые изучили данные более 50 эпидемиологических исследований. Они охватили почти три миллиона человек из различных регионов и культур. Анализ показал, что умеренное употребление кофе помогает снизить риск развития возрастных заболеваний. Кроме того, напиток снижает смертность от этих болезней на 17%, а также увеличивает активный период жизни на 1,8 года.
Также исследователи выяснили, что регулярное употребление кофе снижает функциональные потери, которые сопровождают старение, включая ухудшение памяти и настроения, а также физическую слабость. Также напиток снижает риск смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных и цереброваскулярных заболеваний.
Вместе с тем ученые подчеркивают, что нужны дальнейшие исследования, чтобы более глубоко понять механизм действия кофе на организм человека.
Также этот напиток регулирует давление, помогает защититься от рака и диабета. Об этом ранее рассказала Елена Малышева.