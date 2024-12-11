Умеренное потребление кофе продлевает жизнь

Ученые изучили данные более 50 эпидемиологических исследований. Они охватили почти три миллиона человек из различных регионов и культур. Анализ показал, что умеренное употребление кофе помогает снизить риск развития возрастных заболеваний. Кроме того, напиток снижает смертность от этих болезней на 17%, а также увеличивает активный период жизни на 1,8 года.