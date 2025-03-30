Как реагируют по всему миру поклонники на уход Ричарда Чемберлена из «Поющих в терновнике»

Несмотря на то, что о смерти Чемберлена Variety сообщили только около 16:00 (по московскому времени), известие об уходе актера уже широко обсуждается в американских соцсетях таких — в Twitter и Instagram. Пользователи по всему миру скорбят о смерти «удивительного, красивого и талантливого» актера. Кто-то даже называет его самым сексуальным мужчиной в мире. Подобную популярность актёр приобрел после фильма «Поющие в терновнике», где Чемберлен сыграл роль молодого священника, мечтающего о высоком сане в Ватикане, однако в его жизнь вмешивается роковая любовь, которая и вскружила голову персонажу покинувшего нас американского актёра.