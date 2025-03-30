Как реагируют по всему миру поклонники на уход Ричарда Чемберлена из «Поющих в терновнике»

Актер Ричард Чемберлен умер в субботу, 29 марта, на Гавайях, где жил в последнее время. Новость о его смерти подтвердил публицист Харлан Болл, пишет Variety. Чемберлен стал известным в начале 1960-х по сериалу «Доктор Килдэр» — ему тогда было 27 лет. Сразу после выхода картины за Ричардом закрепился статус сердцееда, иначе обаятельного калифорнийского блондина девушки оценить не могли. The New York Times пишет, что с 1961 по 1966 год актер получал по 12 тысяч фанатских писем в неделю. После съемок «Доктора Килдэра» Чемберлен уехал в Англию, где несколько лет выступал в театре.
В США сердцеед вернется уже в середине 1970-х и уже в 1980 покорит фанатов своей игрой в фильме «Сегун». Следующий успех актеру принесут «Поющие в терновнике» в 1983 году, где он сыграет молодого священника. Эта роль и закрепила за Чемберленом титул секс-символа. За свою карьеру актер получил три «Золотых глобуса»: за «Поющих в терновнике» и «Сегуна», а также за лучшую мужскую роль в «Доктор Килдэр» в 1963 году.
В нулевых актер появился в ситкоме «Шоу Дрю Кэри», сериале «Уилл и Грейс» и в фильме «Теперь я объявляю вас Чаком и Ларри». В 2010-х. Чемберлен снялся в «Выигрыше» и «Твин Пикс: возвращение». Последней ролью для мужчины стал детектив «В поисках Джулии» в 2019 году. Помимо съемок, в 2003 году актер опубликовал свои мемуары «Разбитая любовь», где, помимо описания своего жизненного пути, Ричард признался, что он гей*.
Несмотря на то, что о смерти Чемберлена Variety сообщили только около 16:00 (по московскому времени), известие об уходе актера уже широко обсуждается в американских соцсетях таких — в Twitter и Instagram. Пользователи по всему миру скорбят о смерти «удивительного, красивого и талантливого» актера. Кто-то даже называет его самым сексуальным мужчиной в мире. Подобную популярность актёр приобрел после фильма «Поющие в терновнике», где Чемберлен сыграл роль молодого священника, мечтающего о высоком сане в Ватикане, однако в его жизнь вмешивается роковая любовь, которая и вскружила голову персонажу покинувшего нас американского актёра.