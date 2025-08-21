Умер самый милый судья, чьи трогательные приговоры покорили весь мир

Фрэнка Каприо называли «самым милым судьёй в мире» за его способность видеть за ошибками людей их человечность. Его телепроект стартовал в 2000 году и получил четыре номинации на престижную дневную премию «Эмми». С 1985 по 2023 год он служил в муниципальном суде Провиденса, оставив неизгладимый след в судебной системе и сердцах тех, кто с ним сталкивался.