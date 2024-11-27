Умер режиссер серии фильмов «Голый пистолет» Джим Абрахамс

В США в возрасте 80 лет скончался автор знаменитых пародийных комедий восьмидесятых Джим Абрахамс. Это благодаря ему мы увидели, как Чарли Шин стреляет курицей из лука, и что будет, если за штурвалом гражданского самолета окажется военный летчик с ПТСР.
О смерти американского режиссера, сценариста и продюсера сообщило издание Hollywood Reporter. Как рассказал журналистам сын Джима Абрахамса, отец скончался у себя дома в Санта-Монике «от естественных причин». Рядом с ним в этот момент были родственники и близкие.
Фильмы Джима Абрахамса
Джим Абрахамс известен такими картинами, как «Аэроплан» (12+), «Голый пистолет» (12+) и «Горячие головы». Свои безумные работы, перевернувшие в 1980-х жанр комедии с ног на голову, он снимал вместе с братьями Джерри и Дэвидом Цукерами, в компании с которыми еще в юности создал театральную группу Kentucky Fried (отсылка к названию сети ресторанов KFC, что расшифровывается как Kentucky Fried Chicken — буквально «Пожаренная по-кентуккийски курица»).
Трио выбрало своим направлением пародийные скетчи и вскоре обрело настолько грандиозный успех, что их начали узнавать в любом штате США. В итоге их дебютные скетчи сложились в фильм «Солянка по-кентуккийски» (16+), и с этой комедии начался путь веселой троицы по миру кино.
«Я помню, как снимался в фильме “Солянка по-кентуккийски” и думал: “Когда-нибудь я женюсь. Когда-нибудь у меня будут дети. И когда-нибудь мне придется им это объяснить”», — шутил Абрахамс после съемок своей дебютной комедии.
«Режиссура такая же дикая и запутанная, как и сценарий, но у команды Абрахамса, Цукера и Цукера хороший глаз на визуальную шутку, и они расставляют шутки так, чтобы добиться максимального эффекта», — отзывался о работах трио кинокритик Рон Пеннингтон.
После успеха «Аэроплана!» трио разбежалось, поскольку никто всерьез не видел себя в киноиндустрии, но Абрахамс снял еще несколько пародий.
Чем еще известен Джим Абрахамс
В середине 1990-х режиссер основал некоммерческий фонд «Чарли» по кетогенной терапии, который помогает бороться с эпилепсией, другими неврологическими расстройствами и некоторыми видами рака. Началось все с того, как в 1993 году у его сына Чарли, которому было тогда 11 месяцев, развилась трудноконтролируемая форма эпилепсии. Ежедневные приступы стали частью жизни семьи. Отчаянно нуждаясь в облегчении, Абрахамы посадили Чарли на кетогенную диету с высоким содержанием жиров, и приступы Чарли прекратились — в течение месяца ему не требовались лекарства. После пяти лет диеты он смог есть обычную еду, и эпилепсия больше не возвращалась.
«Когда у вас такой ребенок, вы сто раз в день говорите: “О, пожалуйста, Боже, сделай так, чтобы приступы прекратились. Я сделаю все, что угодно”. И когда они действительно прекратились, я поднял глаза и увидел Бога, нетерпеливо барабанящего пальцами, — рассказывал позже Абрахамс. — Приступы Чарли прекратились, и теперь настала моя очередь выполнить свое обещание — я должен был сделать все возможное, чтобы помочь другим семьям, переживающим тот же кошмар, от которого мы наконец-то проснулись».