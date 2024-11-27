Умер режиссер серии фильмов «Голый пистолет» Джим Абрахамс

«Когда у вас такой ребенок, вы сто раз в день говорите: “О, пожалуйста, Боже, сделай так, чтобы приступы прекратились. Я сделаю все, что угодно”. И когда они действительно прекратились, я поднял глаза и увидел Бога, нетерпеливо барабанящего пальцами, — рассказывал позже Абрахамс. — Приступы Чарли прекратились, и теперь настала моя очередь выполнить свое обещание — я должен был сделать все возможное, чтобы помочь другим семьям, переживающим тот же кошмар, от которого мы наконец-то проснулись».