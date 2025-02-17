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Умер «отец» пасты Nutella

Известный итальянский химик Франческо Ривелла, которого называли «отцом Nutella» за его работу над всемирно известной пастой, умер в День святого Валентина в возрасте 97 лет. Об этом сообщила его семья, передает Daily mail.

Источник: Газета.Ру

Ривеллу похоронят в его родном городе Пьемонт на северо-западе Италии, где он работал с производителем шоколада и других кондитерских изделий Ferrero более четырех десятилетий.

Будучи «правой рукой» Микеле Ферреро, Ривелла много путешествовал в поисках идеальных ингредиентов для своего новаторского бренда шоколада. Считается, что он сыграл решающую роль в создании Nutella и придумал название бренда.

Химик присоединился к Ferrero в 1952 году в возрасте 25 лет в момент, когда кондитерскому бренду было всего шесть лет и он базировался в небольшом городе Альба на севере Италии.