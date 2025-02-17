Умер «отец» пасты Nutella

Ривеллу похоронят в его родном городе Пьемонт на северо-западе Италии, где он работал с производителем шоколада и других кондитерских изделий Ferrero более четырех десятилетий.
Будучи «правой рукой» Микеле Ферреро, Ривелла много путешествовал в поисках идеальных ингредиентов для своего новаторского бренда шоколада. Считается, что он сыграл решающую роль в создании Nutella и придумал название бренда.
Химик присоединился к Ferrero в 1952 году в возрасте 25 лет в момент, когда кондитерскому бренду было всего шесть лет и он базировался в небольшом городе Альба на севере Италии.