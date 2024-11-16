Умер миллиардер и основатель магазинов New Yorker Фридрих Кнапп

В сообщении для сотрудников компания New Yorker уточнила, что последние месяцы Фридрих Кнапп не участвовал в принятии решений, так как боролся с болезнью. По информации Braunschweiger Zeitung, миллиардер несколько месяцев лечился в Швейцарии, после чего вернулся домой в Германию. За неделю до смерти Кнапп уехал на немецкий остров Зильт в Северном море.