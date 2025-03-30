Умер легендарный актёр из сериалов «Сёгун» и «Поющие в терновнике»

Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 65 лет наш мир покинул актёр из сериалов «Сплетница» и «Сабрина — маленькая ведьма» Марк Добис. Его тело было найдено в особняке в штате Нью-Джерси. Причины смерти не сообщаются.