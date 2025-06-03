Умер Евгений Дога, композитор, автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь»

Кроме того, стало известно, что артист балета 84-летний Юрий Владимиров умер от осложнений после полученной травмы. 14 мая Владимиров упал у себя дома — его доставили в больницу с переломом ноги и подключили к ИВЛ. После этого его состояние резко ухудшилось. Реанимационные мероприятия не помогли.