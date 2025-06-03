Умер Евгений Дога, композитор, автор вальса «Мой ласковый и нежный зверь»

На 89-м году жизни умер советский композитор Евгений Дога, наиболее известный авторством вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Об этом сообщила депутат молдавского парламента Наталья Давидович на своей странице в одной из соцсетей.
«Светлая память, Маэстро!» — написала Давидович.
Кроме того, информацию о смерти знаменитого композитора подтвердил телеканал ТСВ Приднестровье.
Народный артист СССР и Молдавской ССР Евгений Дога стал автором множества музыкальных произведений, многие из которых получили всемирную известность.
Как писал сайт KP.RU, 19 мая в возрасте 98 лет умер советский и российский хореограф, балетмейстер и педагог Юрий Григорович. Он являлся одним из самых выдающихся хореографов ХХ века. Его главным местом работы был Большой театр.
Кроме того, стало известно, что артист балета 84-летний Юрий Владимиров умер от осложнений после полученной травмы. 14 мая Владимиров упал у себя дома — его доставили в больницу с переломом ноги и подключили к ИВЛ. После этого его состояние резко ухудшилось. Реанимационные мероприятия не помогли.