Умер экс-барабанщик My Chemical Romance

В последний раз музыканта видели живым 4 ноября. Его тело сильно разложилось, по предварительным данным, нет подозрений в том, что в дом кто-либо проникал. Служба по контролю за животными забрала из дома Брайара двух собак. Причина смерти артиста выясняется.