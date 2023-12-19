Умер Дмитрий Красилов. 5 фактов о знаменитом шоумене

Вчера, 18 декабря, стало известно о смерти Дмитрия Красилова. Фанаты также называли его Пухляш. Танцор и шоумен умер в возрасте 29 лет. Тело обнаружили в квартире на улице Академика Янгеля. Накануне артист жаловался, что плохо себя чувствует. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает ТАСС. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что у знаменитости произошел сердечный приступ.

РБК Life рассказывает о том, как Дмитрий Красилов стал знаменитым и как танцору удалось заслужить любовь стольких фанатов.

Uno

Красилов обрел популярность благодаря клипу на песню Uno группы Little Big (Минюст признал иноагентом основателя и солиста группы Илью Прусикина). В ролике он исполняет вог.

Команда должна была отправиться на «Евровидение» от России в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили. От участия в отборе в следующем году Little Big отказались.

Вскоре после публикации на YouTube-канале песенного соревнования клип на трек Uno стал самым популярным среди участников «Евровидения-2020» — он набрал наибольшее количество просмотров.

Разрыв с Little Big

Летом 2021 года в интервью YouTube-каналу Street Beat TV вокалист Little Big Антон Лиссов сообщил, что группа больше не сотрудничает с Дмитрием Красиловым.

«Димарик хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько проектов, у нас замкнулась “временная петля”, он дальше развлекается. Что, его брать дальше на прицеп? Мы закрыли эту историю» — заявил Антон Лиссов (цитата по сайту радио «Комсомольская правда»).

В беседе со «СтарХитом» Красилов отметил, что не был участником группы. Он — приглашенный актер. Танцор признался, что после этого интервью поговорил Антоном Лиссовым. Тот подтвердил, что не имел в виду ничего плохого.

Не было такого, что ребята взяли меня к себе в группу, а потом с позором выгнали, как это подали СМИ. Вышло интервью Антохи Лиссова, в котором он странно высказался. И все подумали, что меня прогнали из коллектива. <…> Мы не враги, разошлись без криков и ссор, сейчас можем иногда переписываться в соцсетях. Дмитрий Красилов

Шоумен дополнил, что стал бы заложником образа, если бы не занимался другими проектами и работал только с Little Big.

Список Forbes

В мае 2020 года Дмитрий Красилов по итогам читательского голосования оказался на второй строчке в предварительном рейтинге Forbes 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Он набрал 12,1% голосов в номинации «Искусство» (в итоговом рейтинге победителем не стал).

Телевидение

Дмитрий Красилов дебютировал на телевидении в кастинге шоу «Танцы» на ТНТ. После стал получать приглашения на съемки в других передачах.

В 2021 году Дмитрий Красилов стал ведущим «Караоке в большом городе» на телеканале «Муз-ТВ». В апреле 2022 года на «Муз-ТВ» стартовало новое тревел-шоу «Приехали!», где Пухляш вновь выполнял роль ведущего. Сначала он путешествовал по России, затем передача расширила географию — вместе с Дмитрием Красиловым зрители отправились в тур по Азии.

Еще одна программа с участием артиста — шоу «Фантастика» на «Первом канале», где Красилов был в составе жюри.

Кино и музыка

Согласно «Кинопоиску». в фильмографии Пухляша много популярных фильмов и сериалов. Он играл в таких проектах, как «Бедный олигарх», «Дылды», «Скорая помощь 2». Также Красилова можно увидеть в блокбастере Федора Бондарчука «Вторжение».

В марте 2023 года танцор выпустил свой первый сольный трек — «Каблуки». Песню он представил под псевдонимом KrasiLOVE.

«Первый трек постарался сделать максимально похожим на себя — много кача, драйва, энергии и танца», — рассказывал шоумен в беседе с газетой «Наш город Заринск».