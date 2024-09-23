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Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

Умер шведский музыкант и барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм. Он скончался в субботу, 21 сентября, в Стокгольме.

По словам родственников музыканта, Палм умер после длительной борьбы с деменцией, которая привела к появлению ряда осложнений, передает Aftonbladet.

Роджер Палм родился в 1949 году. Он был участником групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, но наибольшую популярность получил как барабанщик ABBA с 1970-х годов. Музыканта можно слышать в песнях «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Take a Chance on Me», «Thank You for the Music».

Профессиональная карьера Палма началась в локальном коллективе The Skymen, в середине 1960-х начал активно гастролировать по стране с танцевальным оркестром, в 1966-м обосновался в Стокгольме, где решил основать группу Gimmicks.

С четырех лет музыкант играл на аккордеоне. В 12 лет научился играть на гитаре, а после стал играть на барабанах. Свои первые палочки он вырезал из найденных в саду веток.