Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

По словам родственников музыканта, Палм умер после длительной борьбы с деменцией, которая привела к появлению ряда осложнений, передает Aftonbladet.
Роджер Палм родился в 1949 году. Он был участником групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, но наибольшую популярность получил как барабанщик ABBA с 1970-х годов. Музыканта можно слышать в песнях «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Take a Chance on Me», «Thank You for the Music».
Профессиональная карьера Палма началась в локальном коллективе The Skymen, в середине 1960-х начал активно гастролировать по стране с танцевальным оркестром, в 1966-м обосновался в Стокгольме, где решил основать группу Gimmicks.
С четырех лет музыкант играл на аккордеоне. В 12 лет научился играть на гитаре, а после стал играть на барабанах. Свои первые палочки он вырезал из найденных в саду веток.