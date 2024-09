Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

Роджер Палм родился в 1949 году. Он был участником групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, но наибольшую популярность получил как барабанщик ABBA с 1970-х годов. Музыканта можно слышать в песнях «Dancing Queen», «Mamma Mia», «Take a Chance on Me», «Thank You for the Music».