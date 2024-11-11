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Умер автор стихов к песне «Александра» из фильма «Москва слезам не верит»

Скончался поэт и бард Дмитрий Сухарев.

Скончался поэт и бард Дмитрий Сухарев, который написал стихи к песне «Александра» из культового советского фильма «Москва слезам не верит».

О смерти одного из старейшин бардовского движения страны, в частности, сообщил поэт Александр Правиков.

«Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — отметил он на своей странице в соцсетях.

Правиков отметил, что Дмитрий Сухарев (Сахаров) умер в 94 года.

Сухарева называли одним из признанных классиков жанра авторской песни. В песенной самодеятельности участвовал со студенческих лет, сочинял стихи и песни как самостоятельно, так и в соавторстве с однокурсниками. Он выпустил несколько поэтических сборников.

Сухарев также является доктором биологических наук, в 1995 году был избран действительным членом Российской академии естественных наук.