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Умер автор мифа про поглощение кактусами излучения монитора Алексей Янг

По информации СМИ, в последние годы мужчина страдал от депрессии.

Источник: Аргументы и факты

Ушел из жизни Алексей Янг, являющийся автором мифа про поглощение кактусами излучения монитора, сообщает Telegram-канал SHOT.

«В последние годы Янг страдал сильной депрессией на фоне болезни и очень отдалился от близких. Он умер 22 августа», — говорится в публикации.

Миф о способности кактусов поглощать излучение мониторов компьютеров зародился в конце 80-х благодаря фейковой статье, сочиненной Янгом со студентами-физиками. Материал был опубликован в журнале «Работница», что способствовало распространению мифа, который был разоблачен лишь спустя годы.