Умер автор мифа про поглощение кактусами излучения монитора Алексей Янг

Миф о способности кактусов поглощать излучение мониторов компьютеров зародился в конце 80-х благодаря фейковой статье, сочиненной Янгом со студентами-физиками. Материал был опубликован в журнале «Работница», что способствовало распространению мифа, который был разоблачен лишь спустя годы.