Умер автор мифа про поглощение кактусами излучения монитора Алексей Янг

Ушел из жизни Алексей Янг, являющийся автором мифа про поглощение кактусами излучения монитора, сообщает Telegram-канал SHOT.
«В последние годы Янг страдал сильной депрессией на фоне болезни и очень отдалился от близких. Он умер 22 августа», — говорится в публикации.
Миф о способности кактусов поглощать излучение мониторов компьютеров зародился в конце 80-х благодаря фейковой статье, сочиненной Янгом со студентами-физиками. Материал был опубликован в журнале «Работница», что способствовало распространению мифа, который был разоблачен лишь спустя годы.