Умер австралиец, чья кровь спасла более 2 млн младенцев

Исследование провели на базе двух центров переливания крови. В нем приняли участие 282 донора, которым предложили воспользоваться специально разработанной для этого гарнитурой дополненной реальности с прозрачным забралом. Так медики могли наблюдать за самочувствием человека в процессе забора крови. Девайс накладывает цифровые визуальные и звуковые эффекты на то, что пользователь видит и слышит в реальном времени. Так, участники эксперимента наблюдали, как из семян вырастают красивые цветы и деревья. Все это длится восемь минут под приятную музыку, а затем мелодичный голос сообщает, что забор крови завершен.