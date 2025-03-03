Умер австралиец, чья кровь спасла более 2 млн младенцев

Умер один из самых продуктивных доноров крови в мире, чья плазма спасла жизни более 2 млн младенцев. Джеймс Харрисон умер во сне в возрасте 88 лет в доме престарелых в Новом Южном Уэльсе (Австралия) еще 17 февраля, но семья сделала официальное заявление сегодня, сообщила BBC (заблокирована в России).
В Австралии его называют «человеком с золотой рукой». В крови Харрисона содержалось редкое антитело Anti-D, которое используется для изготовления лекарств, назначаемых беременным матерям, чтобы предотвратить гемолитическую болезнь плода и новорожденного ребенка. Это состояние возникает во время беременности, когда эритроциты матери несовместимы с эритроцитами растущего ребенка. Иммунная система матери воспринимает клетки крови ребенка как угрозу и вырабатывает антитела, чтобы атаковать их. Это может серьезно навредить ребенку, вызывая тяжелую анемию, сердечную недостаточность или даже смерть.
Инъекции предотвращают развитие потенциально опасных антител у женщин с отрицательным резусом Rh (D) во время беременности, когда у плода положительный резус Rh (D). До того, как в середине 1960-х годов были разработаны методы борьбы с D-дефицитом, каждый второй ребенок с таким диагнозом умирал.
Неясно, как в крови Харрисона оказалось так много анти-D, но есть версии, что это было связано со значительным переливанием крови, которое ему сделали в 14 лет.
По данным Службы крови Австралийского Красного Крест в стране насчитывается менее 200 доноров анти-D, они ежегодно помогают примерно 45 тыс. женщинам и их детям. Параллельно ученые ведут работу над тем, чтобы создать D-антитела в лабораторных условиях путем репликации крови и иммунных клеток Харрисона и других доноров.
Ранее выяснилось, что дополненная реальность снижает тревожность доноров при сдаче крови. Это стало ясно в ходе исследования, проведенного командой ученых, в состав которой вошли представители Стэнфордского университета, Университета Джонса Хопкинса в США, американских центров крови и компании Abbott (специализируется на скрининге крови и плазмы).
Исследование провели на базе двух центров переливания крови. В нем приняли участие 282 донора, которым предложили воспользоваться специально разработанной для этого гарнитурой дополненной реальности с прозрачным забралом. Так медики могли наблюдать за самочувствием человека в процессе забора крови. Девайс накладывает цифровые визуальные и звуковые эффекты на то, что пользователь видит и слышит в реальном времени. Так, участники эксперимента наблюдали, как из семян вырастают красивые цветы и деревья. Все это длится восемь минут под приятную музыку, а затем мелодичный голос сообщает, что забор крови завершен.
68,4% участников пилотного исследования, сообщивших о тревожности перед сдачей крови, сказали, что погружение в виртуальную реальность (VR) помогло снять чувство тревоги;
89,2% доноров, участвовавших в эксперименте, заявили, что, скорее всего, сдадут кровь снова.