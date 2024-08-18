Умер Ален Делон. Вспоминаем высказывания иконы французского кинематографа

«С ней произошло то же, что случилось с моими родителями, когда мне было 4 года. Развод. После этого меня отдали в приемную семью. Мы были очень счастливы, у нас родился сын Антони. Но однажды мы решили расстаться. Я сказал: “Я больше никогда не женюсь”. Я не хотел, чтобы эта история повторилась и закончилась тем же, что и с Эдди Барклаем (французский пианист) и его шестью женами. Когда я встречал других возлюбленных, как мою покойную Мирей Дарк, я говорил: “Знаешь, Мими, ты должна знать, что я не смогу на тебе жениться, потому что я решил больше никогда не вступать в брак”. Я думал, что она станет той женщиной, что будет со мной до конца».