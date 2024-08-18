Умер Ален Делон. Вспоминаем высказывания иконы французского кинематографа

Умер легенда французского кино и признанный красавец Ален Делон. Ему было 88 лет. Наряду с Шарлем де Голлем, Наполеоном и Катрин Денёв Ален Делон, пожалуй, является одним из самых узнаваемых французов в мире.
Ему удалось сделать невозможное в своей жизни. Делон планировал быть летчиком-испытателем, а в конечном итоге он смог примерить на себя десятки профессий, сыграть разные судьбы, а все благодаря кино. В этот мир он попал, как принято говорить у актеров, случайно. На пробы он пошел по совету друзей. Затем на Каннском кинофестивале, куда юноша поехал с актрисой Брижитт Обер, его заметил продюсер Дэвид Селзник и предложил первый контракт при условии, что тот выучит английский язык. От покорения Голливуда его отговорил французский режиссер Ив Аллегре. Он снял его в своем фильме «Когда вмешивается женщина» (1957), ставшем дебютом Делона в кино.
В мае 2023 года издание La Martinière выпустило биографию Алена Делона под названием «Ален Делон, любовь и воспоминания». Предисловие к книге написал сам актер. Там он признался, что хотел «быть лучшим, самым красивым, самым сильным» для женщин в своей жизни. Превзойти самого себя актеру, как он считал, помогала любовь.
РБК Life собрал и другие высказывания актера о жизни, кинематографе и женщинах.
Об уникальности
Осознать свою уникальность ему, по признанию Делона, помогли женщины. Актриса Бриджитт Обер (она играла в фильме Альфреда Хичкока «Поймать вора», вышедшем в 1955 году, прим. РБК Life) во время их первой встречи сказала будущему актеру, что он «создан для кино».
«Именно женщины заставили меня осознать это. Однажды друг сказал мне: “Приходи посмотреть на Сен-Жермен-де-Пре”. В тот вечер я встретил женщину по имени Зизи. У нее была подруга, которая часто к ней приходила: актриса Бриджитт Обер. Она была на девять лет старше меня. Это была любовь с первого взгляда. Она первая обратила внимание на меня и сказала: “Да ты не представляешь, какое у тебя лицо! Ты создан для кино!” И все началось. Если бы не было такого отношения, меня бы здесь не было».
О режиссерах
Ален Делон впоследствии с благодарностью высказывался о Брижитт Обер, Мишель Корду и Роми Шнайдер — актрисах, которые сыграли большую роль не только в его карьере, но и жизни, а также о первых режиссерах, которые стали его учителями.
«Я никогда не мечтал стать актером. Я вошел в профессию и продолжал играть с женщинами и для женщин. Если есть что-то, чем я горжусь, так это своей карьерой, которая не существовала бы без встреч с великими режиссерами, которые обучили и направили меня».
О главном совете
Французский режиссер Ив Аллегре, ставший первым режиссером в карьере Делона, дал ему совет перед съемками в фильме «Когда вмешивается женщина» (1957). Звучал он так: «быть собой и жить» в кадре.
«Актер — это призвание. Тот, кто хочет заниматься этой работой, ходит на занятия, поступает в институт. Я- актер-случайность. Нас принимают за телосложение, образ жизни, которые мы ставим на службу кино. Перед съемками “Когда вмешивается женщина” Аллегре сказал мне: “Будь собой. Не играй, живи!”. Я применяю этот совет всю свою жизнь».
О любви всей жизни
В жизни актера было множество женщин. Самый известный роман у Делона был с актрисой Роми Шнайдер, пара была помолвлена несколько лет, но позднее распалась. Затем актер был женат на актрисе Натали Бартелеми. C 1968 года по 1982 год гражданской женой актера была актриса Мирей Дарк. С 1987 года у Делона были отношения с голландской манекенщицей Розали ван Бремен. В одном интервью он называл «любовью всей жизни» Роми Шнайдер, а позднее говорил, что не нашел «ту самую», с которой бы смог бы прожить до конца жизни.
«Не нашел. Я не говорю, что кандидатов нет. Их десять, но ни один из них на данный момент не подходит. Я мог бы жениться на женщине, если бы она была готова сопровождать меня до конца».
О нежелании жениться
Когда однажды Делона во время интервью спросили, почему он лишь однажды был официально женат, тот ответил, что не хотел повторить судьбу своих родителей. После первого и единственного развода в жизни, с Натали Бартелеми, актер решил, что больше никогда не пойдет под венец.
«С ней произошло то же, что случилось с моими родителями, когда мне было 4 года. Развод. После этого меня отдали в приемную семью. Мы были очень счастливы, у нас родился сын Антони. Но однажды мы решили расстаться. Я сказал: “Я больше никогда не женюсь”. Я не хотел, чтобы эта история повторилась и закончилась тем же, что и с Эдди Барклаем (французский пианист) и его шестью женами. Когда я встречал других возлюбленных, как мою покойную Мирей Дарк, я говорил: “Знаешь, Мими, ты должна знать, что я не смогу на тебе жениться, потому что я решил больше никогда не вступать в брак”. Я думал, что она станет той женщиной, что будет со мной до конца».
О романе с Брижит Бардо
«Между мной и Бриджит Бардо никогда не происходило ничего, каким бы удивительным это ни казалось. На протяжении 65 лет у нас были самые лучшие дружеские отношения».
Об ушедших коллегах
В последние годы он перестал смотреть фильмы, в том числе со своим участием. Он объяснял это тем, что почти все коллеги, что делили с ним ранее экран, умерли. Делон считал, что его «преследуют те, кто ушел».
«Это слишком тяжело. Я никогда больше не могу смотреть “Бассейн” (1969). Это невозможно. Трое людей, которых я любил, ушли: Роми (актриса Роми Шнайдер), Дере (режиссер Жак Дере) и Роне (актер Морис Роне). Я знаю фильм наизусть. Я могу воспроизвести каждую строчку еще до того, как она будет произнесена. Слышать, как Роми говорит: “Я люблю тебя”, когда ее больше нет с нами, я просто не могу этого вынести».
Об отношениях с детьми
В первом браке с Натали Бартелеми родился сын Антони Делон, который тоже стал актером. В союзе с Розали ван Бремен появились дочь Анушка и сын Ален-Фабьен. Отношения актера с детьми были непростыми, особенно в последние годы его жизни. Отношения с дочерью он называл «особенными», а про сыновей говорил, что с ними выстроить диалог было «сложнее».
«С ними сложнее. Может, потому, что они мальчики. Ален-Фабьен в юности натворил много глупостей. Он начал их делать в Женеве, там провел детство, там же пошел в школу. До того дня, пока его не выгнали. Это чуть не стоило подростку жизни. С тех пор он больше не мог видеть Женеву. Он был слишком напуган. Если бы я остался тем, кем был, сыном мясника, у нас было бы меньше проблем. Не думаю, что я был плохим отцом. Я был особенным отцом, потому что выполнял особую работу».
Об эвтаназии
Ален Делон в 2019 году заявил о том, что он не против эвтаназии. Тогда он рассказал, что «практически обо всем» договорился со своими швейцарскими адвокатами. Актер подчеркнул, что не хочет, чтобы исполнителем его воли был священник, и сказал, что это будет его дочь Анушка.
«Во-первых, потому, что я живу в Швейцарии, где эвтаназия разрешена, а также потому, что я нахожу это наиболее логичным и естественным. С определенного возраста, с определенного момента мы имеем право свалить к черту по-тихому — без больниц, уколов и всего прочего».
О старении
Несмотря на проблемы со здоровьем в последние годы, в свои 83 года Делон говорил, что чувствует внутри себя молодым.
«Я чувствую себя очень молодым. Генерал де Голль сказал: “Старение — это кораблекрушение”. Как машине с пробегом 400 тыс. миль, ей не хватает воды, масла, шины спущены. Мы ничего не можем с этим поделать, это то, что мы называем возрастом. Ты теряешь лицо, зрение. Ты встаешь и, у тебя болит лодыжка. О боже, это совсем не смешно. Стареть — отстой!».