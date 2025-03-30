Умчим на море Жигулевское: куда поехать на майские праздники

Билеты стоит приобретать уже сейчас, так как их стоимость скоро вырастет на 20 процентов. Стоит обратить внимание на непопулярные направления — там будет лучшее соотношение цены и качества. Если хочется в горы, поезжайте на гостеприимный Кавказ. Конечно, можно посмотреть Дагестан, но он достаточно раскручен. А вот Чеченская Республика, Кабардино-Балкария или Ингушетия менее популярны, но не менее красивы. Во всех этих местах вы встретите невероятную весну. Также рекомендую Карелию. Это прекрасный край. Туристов много не будет. Кстати, в Карелии очень хороший семейный отдых — много предложений на любой бюджет. А еще в этом краю на очень высоком уровне гастрономия.