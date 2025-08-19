Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умаслил: Трамп обрадовался, впервые увидев Зеленского в костюме

Зеленский в костюме во время переговоров в Вашингтоне сильно удивил американцев. Глава киевского режима получил комплименты от журналистов и лично от Дональда Трампа.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

18 августа в Белом доме состоялись переговоры лидеров США, Евросоюза и Украины по мирному плану по урегулированию украинского кризиса. Владимир Зеленский известен тем, что не соблюдает дресс-код на подобных мероприятиях. В этот раз украинский политик впервые носил костюм.

Когда Владимир Зеленский изъявил желание следовать правилам, надев черную рубашку и пиджак, это сильно удивило американских журналистов. Один из представителей СМИ отметил, что украинский политик в официальном костюме заслуживает похвалы. Дональд Трамп согласился с высказыванием и отдельно сделал комплимент Зеленскому по этому поводу. Его слова приводит CNN.

«Я сказал то же самое», — заявил президент США.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Зеленский неспроста начал соблюдать деловой дресс-код, зная о консервативных взглядах Трампа на традиции дипломатии и внешнего вида. В разговоре с RT парламентарий увидел в этом «хитрую хуторскую попытку умаслить принимающую сторону».

«Думаю, Трамп и его администрация по достоинству оценили эту хитрость, которая характеризует Зеленского и его способность нарушать любые правила и договоренности», — отметил Милонов.

Перед началом встречи Дональд Трамп отметил, что не знает, когда закончится война. При этом политик заверил, что при дипломатических усилиях США не потребуется перемирие и прекращение огня — только полноценный мирный договор.