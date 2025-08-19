Умаслил: Трамп обрадовался, впервые увидев Зеленского в костюме

18 августа в Белом доме состоялись переговоры лидеров США, Евросоюза и Украины по мирному плану по урегулированию украинского кризиса. Владимир Зеленский известен тем, что не соблюдает дресс-код на подобных мероприятиях. В этот раз украинский политик впервые носил костюм.
Когда Владимир Зеленский изъявил желание следовать правилам, надев черную рубашку и пиджак, это сильно удивило американских журналистов. Один из представителей СМИ отметил, что украинский политик в официальном костюме заслуживает похвалы. Дональд Трамп согласился с высказыванием и отдельно сделал комплимент Зеленскому по этому поводу. Его слова приводит CNN.
«Я сказал то же самое», — заявил президент США.
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Зеленский неспроста начал соблюдать деловой дресс-код, зная о консервативных взглядах Трампа на традиции дипломатии и внешнего вида. В разговоре с RT парламентарий увидел в этом «хитрую хуторскую попытку умаслить принимающую сторону».
«Думаю, Трамп и его администрация по достоинству оценили эту хитрость, которая характеризует Зеленского и его способность нарушать любые правила и договоренности», — отметил Милонов.
Перед началом встречи Дональд Трамп отметил, что не знает, когда закончится война. При этом политик заверил, что при дипломатических усилиях США не потребуется перемирие и прекращение огня — только полноценный мирный договор.