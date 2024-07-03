Ульянов день. Что можно и что нельзя делать 4 июля 2024 года

Кто такой Иулиан Тарсийский
Этот первый Иулиан, которого вспоминают 4 июля, родился в семье знатного язычника, который был сенатором в провинции Киликия, и его жены-христианки в Малой Азии. Знатный отец рано умер, и мать-христианка переселилась с сыном в Город Таре. Там она окрестила Иулиана и воспитывала в христианской вере. Едва он достиг 18-летия, начались гонения на христиан, которые инициировал император Диоклетиан.
Парня схватили и привели с другими единоверцами на суд к правителю Маркиану. Его уговаривали отречься от веры и сулили за это разные почести. Но Иулиан отказывался. Целый год его пленного водили по городам, подвергая издевательствам, насмешкам и пыткам. После чего, просидев долго время в застенках, Иулиан скончался. Его мощи были с почестями перенесены в город Антиохию.
Кто такие преподобные пресвитер Иулий и диакон Иулиан
Иулий и Иулиан были братьями и жили в V веке в Римской империи. Они рано получили сан в церкви и посвятили всю свою жизнь тому, чтобы передать знание о христианстве в отдаленных странах. Они помогали обратиться к истиной вере язычникам не только потому, что были прекрасными проповедниками. Они также имели дар чудотворения. Они построили много храмов на разных территориях, а также были провидцами.
Однажды, когда братья строили очередную церковь в отделенной провинции, мимо них проезжали местные. Чтобы не заниматься строительством, они сговорились, что один из них прикинется мертвым. Проезжая, они сообщили священникам, что рады были бы помочь в работах, но спешат хоронить друга. Когда караван проехал мимом, они обнаружили, что их ложный покойник в действительности умер. Это стало уроком для всех, братьям больше никто никогда не врал.
Предвидя скорую кончину, Иулий отправился на поиски места для постройки сотой по счету церкви. Дойдя до озера Мукорос, он увидел на середине его прекрасный остров. Оказалось, он полностью заселен змеями, и никто не смеет переезжать к острову. Из-за громадного количества плодившихся на нем змей никто не мог там поселиться. Иулий, помолившись, пристал к нему на своей мантии, как на лодке, и водрузил крест. Именем Божиим он приказал всем змеям уйти с острова. Те послушались, и Иулий заложил на острове церковь в честь святых Двенадцати Апостолов.
В то же время Иулиан закончил постройку церкви около города Гавдиана и решил устроить гробницу при церкви. Так, каждый из них подготовил место для собственного упокоения.
Что можно делать 4 июля 2024 года?
- В этот день обязательно обихаживали липы, собирали их цветы, которые имеют различные лечебные свойства.
- Отличный день, чтобы ухаживать за садом и огородом.
- Отличный день отказать ухажеру, если не хочешь выходить за него замуж.
Что нельзя делать 4 июля 2024 года?
- Нельзя рубить липу.
- Лучше не ходить в лес, чтобы не заблудиться.
- Нельзя ссориться с любимыми людьми.
- Нельзя начинать новые дела.
- Нельзя отправляться в путешествие.