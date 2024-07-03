Ульянов день. Что можно и что нельзя делать 4 июля 2024 года

Иулий и Иулиан были братьями и жили в V веке в Римской империи. Они рано получили сан в церкви и посвятили всю свою жизнь тому, чтобы передать знание о христианстве в отдаленных странах. Они помогали обратиться к истиной вере язычникам не только потому, что были прекрасными проповедниками. Они также имели дар чудотворения. Они построили много храмов на разных территориях, а также были провидцами.