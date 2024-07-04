Ульянин день. Что можно и что нельзя делать 5 июля 2024 года

И тогда он зверски убил гостеприимного хозяина и попытался овладеть княгиней силой. Иулиания сумела ранить насильника ножом, тогда разъяренный преступник кинулся на нее с мечом, отрубил ей руки и ноги, а тело бросил в реку Тверцу. Примечательно, что сам душегубец Юрий после двойного убийства нигде не мог найти покоя и в конце концов пришел в Веневский Успенский монастырь, где и провел остаток жизни в покаянии и слезах. Раскаявшийся князь посмертно стал местночтимым святым.