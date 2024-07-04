Ульянин день. Что можно и что нельзя делать 5 июля 2024 года

5 июля 2024 года вспоминают двух Иулианий. Одна из них — Иулиания Константинопольская. Также вспоминают Иулианию — супругу мученика Галактиона и мать Сатурнина. Поскольку предыдущий день, 4 июля, в народном календаре назывался Ульянов день, схожесть в именах святых отразилась в поговорках: «Ульян Ульяне в лицо не глянет», Ульян Ульяну кличет".
Кем был Галактион, Иулиания и Сатурнин?
Семья раннехристанских святых — Галактион, Иулиания и Сатурнин — пострадала за веру и приняли смерть от рук язычников. О них мало что известно, но, если верить старинным греческим книгам, мужа утопили, а жену и сына сожгли заживо.
Кто такая Иулиания Константинопольская
Эта Иулиания родилась в конце XIII. Она была супругой Вяземского князя Симеона Мстиславича. Когда Литва напала на Смоленск, к ним переехал местный князь Юрий Святославич. Вместе они поселились в Торжке. Польстившись на красоту приютившей его княгини, Юрий пытался соблазнить Иулианию. Та дала ему отпор.
И тогда он зверски убил гостеприимного хозяина и попытался овладеть княгиней силой. Иулиания сумела ранить насильника ножом, тогда разъяренный преступник кинулся на нее с мечом, отрубил ей руки и ноги, а тело бросил в реку Тверцу. Примечательно, что сам душегубец Юрий после двойного убийства нигде не мог найти покоя и в конце концов пришел в Веневский Успенский монастырь, где и провел остаток жизни в покаянии и слезах. Раскаявшийся князь посмертно стал местночтимым святым.
Через год простой крестьянин увидел плывущее по Тверцу тело княгини и услышал голос, велевший совершить погребение тела у южных дверей Спасо-Преображенского собора города Торжка. Он чудесным образом в этот же момент исцелился от давно мучившего его недуга, что еще более подвигло его сделать по указке чудесного голоса. Он похоронил тело, а все его помощники также получили исцеления от разных болезней.
Через два столетия гробницу святой тайно вскрыли, оттуда вырвалось пламя и голос велел немедленно закрыть захоронение. В 1815 году при разборе старого Преображенского собора стала видна часть гробницы. Больные, касавшиеся ее, получали исцеления. В 1819 году в соборе был устроен придел в честь святой Иулиании. Рака с мощами пребывала в новом Преображенском соборе до 1918 года, а затем была перенесена в храм Архангела Михаила. После 1930 года нахождение мощей неизвестно.
Что нужно делать 5 июля 2024 года?
- Принято чистить колодцы, а затем умываться колодезной водой.
- Отличный день, чтобы искать — и найти — свою любовь.
- В этот день собирают траву купальницу.
- Отличный день для прогулок.
- Прекрасный день для начала путешествий.
Что нельзя делать 5 июля 2024 года
- Нельзя до обеда решать никаких важных вопросов.
- Нельзя совершать лишние и ненужные траты, вообще следует быть бережными с деньгами.
- Нельзя без нужды садиться за руль.