Ультиматум Трампа: готовы ли США ударить по Тегерану

При этом обозначенных гарантий Трампу никто не даст. Несмотря на информационные победы Израиля, Иран наносит ответные удары, демонстрируя, что он тоже может качнуть израильское общественное мнение в пользу недавних выступлений в адрес Нетаньяху: «Это вы спровоцировали Иран!» Нетаньяху и его националисты подставились под риски сами, они почувствовали, что можно ровнять с землей Газу, влезть в Сирию — и тебе ничего за это не будет. Израиль и в случае с Ираном рассчитывал на быструю победоносную войну, на то, что «ракет у Ирана на 2−3 дня», на то, что народ свергнет ненавистную власть аятолл и домино Ближнего Востока наконец сложатся в пользу если не израильского доминирования, то явного паритета с суннитскими игроками. Но пока КСИР заявляет о «полном контроле» над воздушным пространством Израиля после массированной атаки гиперзвуковыми ракетами «Фаттах» и баллистическими ракетами «Хайбер». В случае вовлечения американцев помимо ответных атак на их базы в регионе у Ирана остается карта «Ормузский пролив», которая не понравится ни соседям на Аравийском полуострове, ни покупателям энергоносителей из Индии и Китая.