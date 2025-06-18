Ультиматум Трампа: готовы ли США ударить по Тегерану

Иран продолжает отвечать на ультиматумы США. Накануне Трамп требовал от него «безоговорочной капитуляции» и заявил, что Штаты имеют разведданные о местонахождении верховного лидера Ирана, но «сейчас не планируют его устранять». С пистолетом у виска, по расчету США — Израиля, Иран должен быть более сговорчив, должен радоваться, что Хаменеи сохранили жизнь, и благодарно урезать под ноль свой мирный атом.
Человек-автозагар из Белого дома говорит, что не хотел бы задействовать американских военных для решения кризиса, но добавил, что «терпение на исходе». Как говорится, «такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу…».
Но насколько консолидировано американское общественное мнение по вопросу втягивания в войну? Раскол наблюдается в двух проекциях: по горизонтали в элитах — «ястребы» и «изоляционисты», и первые преобладают во влиянии на Трампа, судя по тому, как он задирает ставки. В случае неудачи с новой «сделкой» просто взять паузу и «съехать» не получится — не дадут. Голоса «реалистов» вроде стратега Элбриджа Колби из Пентагона, который не хотел бы оставлять тихоокеанский фланг давления на Китай в пользу очередной заварушки, остаются тихими.
Второй разлом — между элитами и народом. Опрос The Economist / YouGov Poll показывает поразительное единство: 60% американцев против новой войны на Ближнем Востоке с участием США. Среди демократов таких 65%, среди независимых — 60% (28% не знают, что делать), даже среди республиканцев преобладает MAGA-логика — против вовлечения США высказались 63% опрошенных.
На то, примет или нет Трамп решение о том, чтобы принять участие в боевых действиях, будет влиять не только и не столько общественное мнение, сколько мнение элит, ближайшего израильского лобби — но также и военно-технические параметры операции. Хозяину Белого дома нужно гарантировать сговорчивость Ирана, обеспечить безусловную «блестящую» победу — такую же, как его «большой прекрасный билль».
Для этого нужны как минимум гарантии предварительного уничтожения иранской ПВО, разведданные о расположении, в том числе глубине нахождения объектов, подлежащих удару, как и гарантированное уничтожение залегающих в толще земли систем. В западной прессе активно обсуждается возможная атака США на Фордо — один из двух ключевых объектов по обогащению урана. Чтобы залезть на глубину больше полусотни метров в горной местности, надо постараться и притащить в воздушное пространство Ирана бомбардировщик B-2 с бомбой GBU 57/B. В Сети появляется информация, что они уже замечены в воздухе и были направлены с целью устрашения.
При этом обозначенных гарантий Трампу никто не даст. Несмотря на информационные победы Израиля, Иран наносит ответные удары, демонстрируя, что он тоже может качнуть израильское общественное мнение в пользу недавних выступлений в адрес Нетаньяху: «Это вы спровоцировали Иран!» Нетаньяху и его националисты подставились под риски сами, они почувствовали, что можно ровнять с землей Газу, влезть в Сирию — и тебе ничего за это не будет. Израиль и в случае с Ираном рассчитывал на быструю победоносную войну, на то, что «ракет у Ирана на 2−3 дня», на то, что народ свергнет ненавистную власть аятолл и домино Ближнего Востока наконец сложатся в пользу если не израильского доминирования, то явного паритета с суннитскими игроками. Но пока КСИР заявляет о «полном контроле» над воздушным пространством Израиля после массированной атаки гиперзвуковыми ракетами «Фаттах» и баллистическими ракетами «Хайбер». В случае вовлечения американцев помимо ответных атак на их базы в регионе у Ирана остается карта «Ормузский пролив», которая не понравится ни соседям на Аравийском полуострове, ни покупателям энергоносителей из Индии и Китая.
Кстати о нефти: фактор роста цен для экономики США — это дихотомия. С одной стороны, Трамп в начале срока давал наставления: «Бури, детка, бури!» Тем временем сланцевики на фоне трамповских пошлин и низких котировок взвыли и не хотят расширять производство. Одновременно для Трампа устойчивый рост котировок нефти — это рост ценников для рядового потребителя. Помните, не так давно республиканцы на заправках клеили стикеры с Байденом, который виноват в высоких ценах? Очень легко эти стикеры превратятся в Трампа. Можно, конечно, упомянуть о доходах в бюджет США, но безлимитное повышение потолка госдолга, на котором настаивает Трамп, как-то не вяжется с логическим и объективным поиском источников финансирования бюджета. В целом, думается мне, в истории с Израилем и Ираном политики и интриг немножко больше, чем нефти.