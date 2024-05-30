Уличная еда в Стамбуле, которую стоит попробовать

Но важный момент, что симит особенно хрустящий и вкусный, когда он не залежался и был приготовлен буквально в течение двух часов. А поэтому рекомендуем встать пораньше и не пожалеть времени, чтобы позавтракать на симпатичной улочке Мухмане, где много симпатичных кафе, в которых симиты буквально подаются с пылу с жару и с вкусными начинками.