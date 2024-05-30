Уличная еда в Стамбуле, которую стоит попробовать

Симит
Бублик с кунжутом — один из самых популярных уличных продуктов в Стамбуле. И один из самых быстрых завтраков для многих городских жителей. Красные тележки, заполненные симитами, можно встретить практически на каждом шагу, особенно их много расставлено вдоль Босфора и возле таких знаковых достопримечательностей, как Айя-София или Голубая мечеть, где скапливается особенно много туристов.
Но важный момент, что симит особенно хрустящий и вкусный, когда он не залежался и был приготовлен буквально в течение двух часов. А поэтому рекомендуем встать пораньше и не пожалеть времени, чтобы позавтракать на симпатичной улочке Мухмане, где много симпатичных кафе, в которых симиты буквально подаются с пылу с жару и с вкусными начинками.
Есть хрустящие мини-версии, которые разлетаются особенно быстро, их можно заказать как десерт к турецкому чаю.
Кумпир
За красивым турецким названием по сути скрывается знакомая и любимая русской душе крошка-картошка. Но в Турции даже это незамысловатое блюдо приобретает свой колорит. Во-первых, интересно наблюдать за виртуозной работой мастера.
Сначала огромный клубень запекают в фольге, затем при тебе разрезают и щедро смазывают маслом. А потом в соответствующей манере предлагают выбрать начинки, наполнить ингредиентами. И, замечая, русского туриста, конечно, обратят внимание на наличие в ассортименте начинки «салят а-ля рюс», что по сути — салат оливье.
Пробовать кумпир нужно обязательно в районе Бешикташ, потому что бонусом будут отличные виды на Босфор. А с таким видом даже самая незамысловатая еда становится вкуснее.
Бёрек
Турецкая выпечка заслуживает отдельного восхищения. И королем здесь выступает бёрек — османский слоеный пирог. Начинки бывают разнообразными: мясной фарш, картофель, сыр и даже шпинат.
Бёрек бывает хрустящий или мягкий и сочный, чем-то напоминающий по своей текстуре лазанью. В Стамбуле это тоже один из самых универсальных, быстрых и недорогих завтраков. Зайдите в любую кофейню с надписью Börekçi и заказывайте сразу несколько видов. Остановиться на одном точно не получится!
Бёрек особенно вкусен с турецким айраном, особенно, если этот кисломолочный напиток подают с взбитой воздушной пенкой.
Тантуни
Тантуни — турецкий родственник шаурмы. Но не все так просто. Впервые это блюдо стало подаваться в городе Мерсин. Для приготовления используется мелко порубленное мясо, это может быть баранина, телятина или курица. Измельчённое мясо кладут вариться в солёную воду, затем обжаривают на сковороде. После — выкладывают в лаваш либо в питу, добавляют красный острый перец, паприка, соль и сумах. Специи добавляют остринку и колорит. По вкусу можно добавить лук и зелень.
Кстати, в Мерсине каждый год проходит фестиваль тантуни. И это еще одна из причин открыть для себя новый турецкий город-курорт.
Хумус
Хумус — это традиционная арабская закуска, приготовленная из нутового пюре с добавлением кунжутной пасты, оливкового масла, лимонного сока и чеснока. Но интересно, что в турецком городе Таруса эту закуску превратили в полноценное блюдо. Взбитое нутовое пюре подается с курицей, телятиной и другими наполнителями. Его дополняет закуска из соленой капусты и острых перчиков.
Из напитков в такому фастфуду можно взять популярный здесь напиток шалгам — это острый сок репы, черной моркови и молотого булгура. Освежающий напиток слегка напоминает русский квас.
Адана кебаб
Адана кебаб — еще одно любимое многими турецкое блюдо. Правда, назвать его фастфудом язык не поворачивается. Название это блюдо получило благодаря довольно живописному городу Адана, который находится на юге Турции.
Наравне с шашлыком это едва ли не самое вкусное мясное блюдо восточной кухни. В отличие от других кебабов, в этом виде обязательно присутствуют запеченные острый и сладкий перцы, что придает сочности блюду.
Готовят его на металлических плоских шампурах на мангале. Адана кебаб выкладывают на свежую пшеничную лепешку (пайда) и сервируют большим количеством зелени — петрушки и салата. Особую пикантность блюду придают обжаренные на гриле лимон, помидоры и острый перец. Также блюдо можно украсить горкой сладкого красного лука, посыпанного сумахом.