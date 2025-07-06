Укус оборотня. Как на Руси боролись с бешенством

XIX век облегчения не принес. Так, в 1854 году забежавший в Санкт-Петербург бешеный волк искусал 38 человек. В 1886 году под Смоленском больная волчица напала на священника и покусала еще 18 крестьян. Немудрено, что о таких случаях докладывали не только местным ветеринарным врачам, но и непосредственно российским императорам. А когда в России стало известно о том, что на станции в Париже Луи Пастер помогает излечивать бешенство, император Александр III выдавал заболевшим крестьянам деньги, чтобы они могли съездить в Париж и спастись от болезни — длинный инкубационный период заболевания позволял это сделать.