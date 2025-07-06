Укус оборотня. Как на Руси боролись с бешенством

На Руси болезнь была известна с XIII века. Ее симптомы — водобоязнь, слюнотечение, вспышки агрессии и необыкновенная сила заболевшего — стали причиной того, что человека считали одержимым бесами. Отсюда произошло и название болезни — бешенство. И пошло представление о том, что волк, лиса или собака передают человеку некую силу и он начинает превращаться в животное.
Как на Руси лечили бешенство
Лечить больных пытались, промывая раны уксусом и заставляя пить отвары корней лечебных трав, например, молочая. Но это не помогало. Жертва либо умирала в страшных мучениях, либо ее связывали и убивали ближайшие родственники, считая, что избавляются от оборотня. Больного привязывали к столбу и душили.
В травнике 1534 года приводился такой рецепт лекарства: «Сок же от морской капусты, приято с вином смешан, исцеляет бешенство, кое бывает от укушения собачного».
В XVIII веке в России была издана книга некоего автора Самойловича под названием «Как можно простому народу лечиться от угрызения бешеной собаки и уязвления змеи». В ней указывалось, что чаще всего заражение происходило после собачьего укуса, а также при употреблении молока и мяса зараженных коров.
Тем не менее в 1739 году дошло до того, что бешеная собака забежала в царский дворец императрицы Анны Иоанновны. И та даже была вынуждена издать специальный указ об уничтожении больных животных.
Результаты борьбы с бешенством
В XVIII веке болезнь широко распространилась по центральной части России. Особенно сильно страдали от бешенства жители Москвы и Санкт-Петербурга. Например, в 1888 году в России было зарегистрировано 2973 случая заболевания: болели собаки, свиньи, коровы, овцы и лошади. Статистика была сильно занижена, ведь в нее не входили дикие животные.
XIX век облегчения не принес. Так, в 1854 году забежавший в Санкт-Петербург бешеный волк искусал 38 человек. В 1886 году под Смоленском больная волчица напала на священника и покусала еще 18 крестьян. Немудрено, что о таких случаях докладывали не только местным ветеринарным врачам, но и непосредственно российским императорам. А когда в России стало известно о том, что на станции в Париже Луи Пастер помогает излечивать бешенство, император Александр III выдавал заболевшим крестьянам деньги, чтобы они могли съездить в Париж и спастись от болезни — длинный инкубационный период заболевания позволял это сделать.
Изобретение вакцины от бешенства Луи Пастером
Луи Пастер изобрел вакцину от бешенства еще в мае 1885 года. Для этого он взял тонкий срез мозга заболевшего кролика, высушивал его в течение двух недель при постоянной температуре в 23 градуса и получил материал с вирусом, который был полностью обезврежен. Сначала Пастер провел опыт с другими кроликами — он позволил бешеному псу перекусать их, а потом делал им прививки из полученной эмульсии. Кролики не заболели.
Первым человеком, которого Пастер спас от бешенства, был 9-летний мальчик из Эльзаса Жозеф Мейстер. Его укусила бешеная собака. Ребенка привезли к Пастеру, который в течение 14 дней вводил ребенку все более сильные дозы вакцины. Ребенок остался здоровым.
После этого случая к Пастеру потянулись зараженные бешенством со всей Европы и из России.
Сначала Луи Пастер считал, что одной антирабической станции в Париже будет достаточно для борьбы с бешенством, но вскоре стало ясно, что официальная статистика неимоверно уменьшает масштабы трагедии, и что заболевших на самом деле намного больше. Когда к нему стали приезжать жители Костромской, Орловской, Владимирской, Тверской, Смоленской и Пензенской губерний России, стало ясно, что для русских пациентов тоже нужно открывать станцию. Дело в том, что ввиду большого расстояния некоторые пострадавшие умирали даже после введения вакцины. Слишком много времени проходило между укусом и введением препарата.
Поэтому в 1886 году в России, в Одессе, была открыта первая антирабическая станция. А первым врачом, который делал прививки от бешенства, стал знаменитый микробиолог Николай Гамалея. Но и этого было мало, и в течение четырех лет в Российской империи появились еще шесть пастеровских станций.
Меры по борьбе с бешенством
В 1894 году в России были разработаны методы борьбы с бешенством. Наблюдение за болезнями животных возлагалось на деревенских старост и сельскую полицию. Обо всех случаях бешенства требовалось докладывать местным ветеринарным врачам. Укушенную диким животным скотину изолировали на расстояние не менее 30 шагов. Люди, которые за ней ухаживали, не должны были приближаться к здоровым животным. Раны промывали солевым раствором. Убивать больной скот до приезда врача запрещалось — иногда крестьяне принимали за бешенство совсем другие болезни.
«Добро» на уничтожение животного мог дать только ветеринар, который составлял подробный отчет. Обычно в течение 12 дней становилось понятно, заболело ли животное бешенством. Но иногда требовалось и более длительное наблюдение. За лошадьми наблюдали в течение трех месяцев, за коровами — четыре, козы, свиньи и овцы находились в изоляции два месяца. Убой на мясо запрещался.
Зараженных животных уничтожали и закапывали, предварительно изрезав кожу — чтобы никто на нее не позарился. За погибшее животное крестьянин получал компенсацию — от двух до четырех рублей.
К антирабическим мерам относили и уничтожение бродячих собак, отстрел диких животных. При этом домашнюю бешеную собаку можно было убить только с согласия хозяина.
С 1886 по 1890 год на антирабические станции за лечением обратились 8037 человек. 88,1% из них были покусаны собаками, 6,1% — кошками, 4,6% — волками, 0,6% — лошадьми, 0,4% — коровами и 0,1% — лисами. Были также зафиксированы нападения на людей бешеных шакалов и единичные случаи травмирования людей при разделке зараженных туш. В 1890 году были зарегистрированы случаи заражения крестьян от больных белок, белых медведей и даже от укусов других людей.
Современная ситуация с бешенством
Бешенство до сих пор остается неизлечимой болезнью. Если у человека появились симптомы — он обречен. Поэтому покусанные животными люди получают обязательное лечение. Им вводят вакцину в сочетании с сывороткой и антирабическим иммуноглобулином, причем эффективность лечения напрямую зависит от времени, которое прошло после укуса. Чем раньше человек обратится за помощью к врачам, тем выше шанс, что он останется здоровым.
В 2005 году врачам показалось, что они все же изобрели способ излечивания бешенства. Для этого пациентов погружали в глубокую кому, надеясь, что организм сам справится с вирусом. Однако из 37 человек выздороветь смогли только 5. Позже метод сочли неэффективным.
С 2000 года по май 2024 года в России было зарегистрировано 208 случаев бешенства в 53 регионах. Среди животных, распространяющих в России вирус в XXI веке, ученые отмечают всех псовых, включая енотовидных собак и песцов, куниц, хорьков, барсуков, сусликов и белок и летучих мышей. Но 99% заражения в мире происходит после укуса бешеной собаки. Это повод задуматься об обязательной вакцинации животного.
Майя Новик