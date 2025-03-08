Укрепляет сердце и поддерживает уровень сахара: Названы полезные свойства корицы

Несмотря на огромный список полезных свойств, есть и противопоказания, предупредила Сергунина. В некоторых видах корицы, в частности в кассии, много кумарина, избыток которого вредит почкам и печени. Также специя является сильным аллергеном, а ещё с ней следует быть аккуратнее людям, принимающим препараты для разжижения крови, страдающим от сахарного диабета, а также женщинам во время беременности. Максимально полезна пряность будет при добавлении в пищу небольшими порциями — не больше половины чайной ложки в день.