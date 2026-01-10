Популярные темы
Украину призвали радоваться, что «Орешник» был без ядерного боезаряда

На Украине должны радоваться тому, что ракета средней дальности «Орешник» не несла ядерного боезаряда во время удара по Львовской области.

На Украине должны радоваться тому, что ракета средней дальности «Орешник» не несла ядерного боезаряда во время удара по Львовской области. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Некоторые говорят: “О, там не было ядерных головок, пробило там несколько перекрытий”. Так вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы», — сказал Соскин.

Он призвал уволить руководство Украины за то, что оно не способно защитить страну, а думает лишь об обогащении. Эксперт назвал власти республики «самыми примитивными животными, которые поднялись из грязи в князи». Соскин с сожалением заметил, что сегодня «реальность такая».

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.