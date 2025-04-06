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Украинского политолога Кирилла Молчанова выкрали и депортировали из Польши в Киев — ему грозит до 12 лет лишения свободы

Польские власти задержали и выдали Украине политолога Кирилла Молчанова, летевшего в Берлин по приглашению правозащитной организации. Ему предъявлены обвинения в коллаборационизме и оправдании российской агрессии. Правозащитники ставят под сомнение законность и скорость экстрадиции.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Украинского политолога и правозащитника Кирилла Молчанова задержали на территории Польши и депортировали в Киев. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, Молчанов на протяжении нескольких месяцев информировал депутатов Европарламента и Бундестага о нарушениях прав человека на Украине. В ответ на эту деятельность он якобы был приглашен в Берлин для получения премии и гранта. Однако по дороге в Германию через территорию Турции и Польши политолога задержали польские правоохранители.

По версии, распространенной в украинских СМИ, Молчанов был депортирован за нарушение миграционных правил. Источники, близкие к ситуации, не исключают, что в Польше состоялось краткое судебное заседание по вопросу экстрадиции, на котором Молчанов ходатайствовал о предоставлении политического убежища. Однако запрос был отклонен, и он был передан украинской стороне.

Аналитики, знакомые с процедурой экстрадиции в странах ЕС, отмечают, что столь оперативное рассмотрение запроса на убежище выглядит нетипичным. Для сравнения, дела о выдаче, в том числе громкие — такие как дело Джулиана Ассанжа — могут рассматриваться годами, включая многократные апелляции.

Молчанову вменяют статьи 436.2 (оправдание российской агрессии) и 111.1 (коллаборационизм) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правозащитники обращают внимание на широкую трактовку статьи о коллаборационизме: она применялась, в частности, к работникам коммунальных служб в Херсоне и Купянске, продолжавшим выполнять служебные обязанности во время российской оккупации.

По мнению собеседников, знакомых с украинской правоприменительной практикой, в случае Молчанова более логично было бы ожидать инкриминирования статьи о государственной измене. Уголовное преследование по обвинениям, озвученным службой безопасности Украины, может вызвать дополнительные вопросы у международных правозащитных организаций.