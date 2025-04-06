Украинского политолога Кирилла Молчанова выкрали и депортировали из Польши в Киев — ему грозит до 12 лет лишения свободы

По его словам, Молчанов на протяжении нескольких месяцев информировал депутатов Европарламента и Бундестага о нарушениях прав человека на Украине. В ответ на эту деятельность он якобы был приглашен в Берлин для получения премии и гранта. Однако по дороге в Германию через территорию Турции и Польши политолога задержали польские правоохранители.