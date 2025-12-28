Украинский журналист задал вопрос, который Трамп назвал тупым

Встреча Трампа и Зеленского проходит в резиденции главы Белого дома Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как ранее заявлял украинский лидер, переговоры нужны, чтобы согласовать 10% пунктов мирного плана по урегулированию конфликта. В них, по его словам, входят вопросы территорий и контроля над Запорожской атомной электростанцией.