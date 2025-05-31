Украинский вопрос: Москва может начать пересматривать распад СССР с юридической точки зрения

Юридическое переосмысление распада Союза
В последнее время российскими политиками начал подниматься вопрос о незаконности распада СССР. Первым об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. По его словам, процедура роспуска Советского Союза была нарушена, а значит, де-юре СССР по-прежнему существует.
«Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению, Съезда этих самых депутатов. А если была нарушена юридическая процедура, то получается, юридически СССР существует, как говорят специалисты конституционного права», — сказал он.
Также он назвал «странными с правовой точки зрения» соглашение, подписанное в декабре 1991 года в Беловежской пуще лидерами России, Украины и Белоруссии.
«Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще было не в их компетенции», — добавил Кобяков.
Исходя из вышесказанного, политик пришел к выводу, что в случае существования СССР конфликт на Украине — это «внутренний процесс».
Слова Кобякова о незаконности распада Советского Союза следом подтвердил бывший премьер-министр России, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.
«С юридической точки зрения, Кобяков прав», — отметил Степашин.
Напомним, 8 декабря 1991 года лидерами России, УССР и БССР был подписано соглашение, которое констатировало прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». Именно это событие принято считать датой окончательного распада Союза, хотя формально он просуществовал до конца декабря, пока Совет Республик Верховного Совета СССР не принял декларацию о прекращении существования Союза.
О том, почему сейчас в российском политическом поле вопрос о законности распада СССР обрел свою актуальность, а также, что изменит юридическое переосмысление роспуска Союза, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Споры юристов о законности роспуска СССР
Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман считает, что Россия в настоящее время переживает период своего возрождения, который наступил после ее распада.
«Напомню, что Россия распадалась в своей истории несколько раз. И каждый раз через сравнительно недолгое по историческим меркам время вновь объединялась и становилась сильнее, чем была до распада. Сейчас мы переживаем очередное объединение. Это вполне нормальный и естественный процесс. И также, естественно, обсуждать, насколько законным был предшествующий распад», — сказал Вассерман.
По его словам, в настоящее время в юридической среде существуют разные точки зрения по вопросу законности роспуска СССР и Беловежских соглашений.
«С точки зрения действовавших на тот момент законов, распад Союза был совершенно незаконным. К тому времени уже действовал закон о порядке выхода из Союза. И этот закон был нарушен вопиющим образом. Но юристы, консультировавшие команду Ельцина, нашли выход, а именно объявили денонсированным договор об образовании СССР, подписанный еще 30 декабря 1922 года. Соответственно, когда три из четырех республик, подписавших этот договор, объявили его денонсированным, а четвертая — Закавказская Федерация — к тому времени уже вовсе отсутствовала, то получилось, что вроде бы нет юридического основания для существования Союза. Другое дело, что на основе этого самого договора от 1922 года, были созданы новые законы, которые вроде бы продолжали действовать. Но именно поэтому, стало не совсем понятно, действуют ли производные законы, если основной отменен. И вот поэтому о том, законно ли был расформирован Советский Союз, существуют разные мнения», — пояснил парламентарий.
Октябрьская революция также была незаконной
Вассерман добавил, что жизнь любого общества не исчерпывается законами, поскольку любая революция влечет нарушение действующих законов.
«В том числе была нарушением действовавших законов Февральская революция 1917 года. Аналогично в значительной степени нарушила законы и имперских времен, и принятые Временным правительством, Октябрьская революция того же 1917 года, но тем не менее последствия этих явно незаконных действий были приняты и утверждены на самых разных уровнях. И всерьез возражать против этих событий сейчас никто уже и не думает. Точно так же и распад Союза при всей своей очевидной незаконности, тем не менее, заигран, а возможности чисто юридически его опротестовать нет», — заключил публицист.
Выход Украины из СССР противоречил действовавшим нормам
Юрист и общественный деятель Дмитрий Аграновский уверен, что роспуск Советского Союза был незаконным.
«Беловежские соглашения — это просто было вопиющее нарушение всех мыслимых норм и внутреннего и международного права. Но поскольку это крайне было выгодно Западу, то там признали разрушение страны, которая была одним из двух столпов послевоенного мирового устройства. А почему сейчас важно эту тему поднять? Потому что, действительно, выход Украины из Советского Союза был абсолютно незаконен. И действительно, то, что там происходит, это наша внутренняя история. Просто по политическим соображениям мы же хотели все-таки как-то быть к Западу лояльными, хотели с ними дружить. Но эта линия себя не оправдала. И поэтому можно вернуться теперь к той реальности, которая существует на самом деле. И, кстати, почему СССР не вернуть? Да, сейчас другая реальность, но надо просто это иметь ввиду», — сказал Аграновский.
По его словам, в 1991 году «Россия была расчленена на 15 частей незаконно».
«Мы потеряли наши исторические территории. И Запад должен понимать, что мы это не забыли, что мы это помним. Утверждать, что Украина — независимое государство, можно лишь под условием относительности. Она относительно государство и относительно независимое. Поэтому юридическое переосмысление распада СССР сейчас нам полезно в нашей политической и вообще геополитической борьбе. Беловежские соглашения стали произволом отдельных лиц и ничего общего с правом не имели. Это просто был плевок в нашу тысячелетнюю историю, плевок в лицо всем нашим предкам, всем царям, всем генеральным секретарям и вообще всему народу, который тысячу лет по кирпичику складывал огромное драгоценное государство», — считает эксперт.