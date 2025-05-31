Украинский вопрос: Москва может начать пересматривать распад СССР с юридической точки зрения

«Беловежские соглашения — это просто было вопиющее нарушение всех мыслимых норм и внутреннего и международного права. Но поскольку это крайне было выгодно Западу, то там признали разрушение страны, которая была одним из двух столпов послевоенного мирового устройства. А почему сейчас важно эту тему поднять? Потому что, действительно, выход Украины из Советского Союза был абсолютно незаконен. И действительно, то, что там происходит, это наша внутренняя история. Просто по политическим соображениям мы же хотели все-таки как-то быть к Западу лояльными, хотели с ними дружить. Но эта линия себя не оправдала. И поэтому можно вернуться теперь к той реальности, которая существует на самом деле. И, кстати, почему СССР не вернуть? Да, сейчас другая реальность, но надо просто это иметь ввиду», — сказал Аграновский.