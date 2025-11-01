Украинский политик назвал условие для нового Майдана

По данным газеты, на Украине также есть политические силы, которые считают, что Зеленский и его окружение используют конфликт для монополизации власти до такой степени, что это «угрожает демократии в стране». К таковым относится украинская активистка и глава Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк, пишет Politico.