Украинский дизайнер рассказала, что Зеленский наденет на встречу с Трампом

Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский «одет красиво». При этом один из журналистов тогда отметил, что «некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль». На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится конфликт.