Украинский депутат Кицак допустил эвакуацию в Киеве

13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. Около 500 многоэтажных домов остаются без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы. Как сообщали ТАСС очевидцы, электричество в столице появляется на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями.