О необходимости выборов на Украине заявлял президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%. На фоне заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, 9 декабря сообщил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников «обеспечить безопасность» для их проведения.