Украинский блогер-миллионник Артур Бабич официально стал россиянином

Артур Бабич переехал в РФ в 2018 году. После начала специальной военной операции на Украине молодой человек уехал в США, но вскоре заявил о финансовых проблемах и решил перебраться в Армению. В декабре 2024 года блогер вернулся в Россию и рассказал, что намерен навсегда остаться в стране, так как именно здесь находится его аудитория и легче создавать контент.