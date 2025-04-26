Украинские сервисы обвалились сразу после отмены помощи США по кибербезопасности

На Украине произошел масштабный сбой в работе онлайн-сервисов, обслуживающих ключевую инфраструктуру.
Согласно их данным, технические проблемы затронули, в частности, платформу «Новая почта», крупнейшего логистического оператора страны. При попытке входа в приложение пользователи видят сообщение об ошибке.
При этом представители «Новой почты» опровергли информацию о хакерской атаке на свои ресурсы.
Прямо перед массовым сбоем украинских информационных платформ американское издание Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты ограничили свою помощь Украине в вопросе защиты от кибератак.
Часть контрактов с украинскими и американскими специалистами по кибербезопасности была аннулирована или заморожена на фоне вмешательства американских властей в деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, отмена контрактов сопровождалась срывом поставок компьютерного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для защиты украинской инфраструктуры. Ряд проектов, в том числе по укреплению Центральной избирательной комиссии Украины, не реализуется в соответствии с первоначальными планами.
Источники Bloomberg отмечают, что финансирование USAID было крупнейшим внешним источником поддержки кибербезопасности Украины. За последние пять лет агентство направило на эти цели более $200 млн. Дополнительную помощь оказывали Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа планирует аннулировать около 90% контрактов USAID, что приведет к сокращению глобальной помощи США примерно на $60 млрд. В марте госсекретарь Марко Рубио заявил о закрытии 83% программ агентства.