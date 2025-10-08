Киев сильно взбесили заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что именно Польша и страны Прибалтики виноваты в срыве диалога с Россией по ситуации на Украине. Об этом пишет газета Politico.
Как известно, Меркель в одном из интервью для западной прессы заявила, что в 2021 году у Европы и РФ должны были состояться переговоры по Украине. Однако вышеуказанные государства отказались от них, чем сорвали беседу. Впоследствии из-за этого и началась спецоперация.
Издание отметило, что украинских властей слова Меркель просто привели в бешенство.
«Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны», — сказал газете анонимный украинский чиновник.
Ранее в Совфеде прокомментировали высказывания Ангелы Меркель о начале СВО. По словам сенатора Алексея Пушкова, таким образом экс-канцлер попыталась снять с себя ответственность за украинский кризис. Он уточнил, что Германия с самого начала поддерживала Киев в ведении боевых действий.