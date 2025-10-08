Как известно, Меркель в одном из интервью для западной прессы заявила, что в 2021 году у Европы и РФ должны были состояться переговоры по Украине. Однако вышеуказанные государства отказались от них, чем сорвали беседу. Впоследствии из-за этого и началась спецоперация.