Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские власти в бешенстве из-за слов Меркель о Европе: Киев полностью не согласен с позицией экс-канцлера ФРГ

Politico: Киев взбесили заявления Меркель о вине Польши и Прибалтики.

Источник: AP 2024

Киев сильно взбесили заявления бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что именно Польша и страны Прибалтики виноваты в срыве диалога с Россией по ситуации на Украине. Об этом пишет газета Politico.

Как известно, Меркель в одном из интервью для западной прессы заявила, что в 2021 году у Европы и РФ должны были состояться переговоры по Украине. Однако вышеуказанные государства отказались от них, чем сорвали беседу. Впоследствии из-за этого и началась спецоперация.

Издание отметило, что украинских властей слова Меркель просто привели в бешенство.

«Неприемлемы и, честно говоря, отвратительны», — сказал газете анонимный украинский чиновник.

Ранее в Совфеде прокомментировали высказывания Ангелы Меркель о начале СВО. По словам сенатора Алексея Пушкова, таким образом экс-канцлер попыталась снять с себя ответственность за украинский кризис. Он уточнил, что Германия с самого начала поддерживала Киев в ведении боевых действий.