Украинская делегация направилась в США для переговоров по мирному плану Трампа

Украинская делегация направилась в США для переговоров по американскому мирному плану, сообщает Bloomberg. В делегацию вошли секретарь СНБО Умеров и замглавы МИД Кислица. Они, как ожидается, встретятся во Флориде со спецпосланником президента США Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером. До этого ожидалось, что в Майами поедет и глава офиса президента Украины Ермак, однако тот 28 ноября был уволен с должности на фоне антикоррупционного расследования. Сам Ермак после отставки заявил, что отправляется на фронт. «Я честный и порядочный человек», — заверил он, добавив, что ему «отвратительна грязь» в его адрес.