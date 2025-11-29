Украинская делегация направилась в США для переговоров по мирному плану Трампа

Украинская делегация направляется в США для дальнейшего обсуждения американского мирного плана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник. По его данным, в делегацию входят секретарь Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров и замглавы МИД Сергей Кислица.
Они, как ожидается, встретятся во Флориде со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как передавал 18 ноября портал Axios, именно Уиткофф руководил разработкой нового плана США. Он подробно обсудил документ с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, который с 24 по 26 октября находился с визитом в Майами (Флорида), говорилось в публикации. На следующей неделе Уиткофф встретится в Москве с Владимиром Путиным, сообщили 28 ноября в Кремле.
Изначально мирный план США включал 28 пунктов, однако Трамп на этой неделе рассказал о сокращении количества пунктов до 22. По словам американского лидера, многие республиканцы посчитали изначальную версию документа слишком «благоприятной для России». Первая версия документа была не планом, а концепцией, которую свели к 22 пунктам, пояснил Трамп. По многим из них было «найдено решение», подчеркнул он.
По сведениям Bloomberg, документ удалось сократить путем отделения наиболее острых вопросов после бурной дипломатической активности в Женеве и под давлением европейских союзников Киева. При этом к детальным обсуждениям плана европейские страны не допущены — они участвуют только в двусторонних обсуждениях вопросов, где их вклад на данном этапе необходим — например, в определении гарантий безопасности с США, сказано в публикации.
Хотя Вашингтон заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной, обсуждения наталкиваются на те же препятствия, что и ранее, отмечает Bloomberg. Как напоминает агентство, Киев уже неоднократно отвергал требование Москвы по поводу отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с подконтрольных им территорий Донецкой области. В четверг, 27 ноября, Путин заявил, что боевые действия прекратятся, когда ВСУ «уйдут из занимаемых ими территорий». «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем. Вот и все», — сказал он.
Нынешняя поездка украинской делегации происходит в непростой для Киева момент, когда Владимир Зеленский сталкивается с растущим внутренним давлением из-за коррупционного скандала в стране, напоминает Bloomberg. 28 ноября президент Украины подписал указ об отставке главы своего офиса Андрея Ермака, который ранее возглавлял украинскую делегацию на переговорах с США. Это произошло на фоне того, как сотрудники антикоррупционных органов провели обыски у Ермака. По данным Axios, до отставки Ермака ожидалось, что он в эти выходные прибудет в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером.
Сам Ермак 28 ноября подтвердил данные об обысках в его доме, заявив, что оказывает следователям «полное содействие». Позже он сообщил, что отправляется на фронт. «Я отправляюсь на передовую и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек», — заявил Ермак в комментарии The New York Post. Он отметил, что служил Украине и был в Киеве 24 февраля 2022 года, когда Россия начала в стране военную «спецоперацию»*. По словам Ермака, ему «отвратительна грязь» в его адрес, но он «не хочет создавать проблем Зеленскому».
Россия в целом согласна, что перечень пунктов США по Украине «может быть положен» в основу будущих договоренностей, заявил Путин 27 ноября. По его словам, американская сторона «в чем-то учитывает нашу позицию». «Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи», — сказал глава России. 28 ноября в Кремле заявили, что Москва получила основные параметры мирного плана по Украине после его обсуждения в Женеве представителями Киева, США и Европы. «Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
План США по мирному окончанию конфликта на Украине из 28 пунктов предполагал фактическое признание Киевом российскими Крыма, Донецка и Луганска**, преобразование части территории Донецкой области** в демилитаризованную буферную зону под контролем России де-факто, кроме того, документ предлагал «заморозить» Херсон и Запорожье** на линии столкновения. План также включал сокращение численности ВСУ до 600 000 человек, отказ Украины от вступления в НАТО, внеблоковый и безъядерный статус республики, снятие санкций с России и возврат страны в G8, а также использование $100 млрд замороженных российских средств на восстановление Украины.
* *Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года, проведенных спустя полгода после начала «спецоперации»* России на Украине. Украина, США и страны ЕС не признали результаты этих референдумов.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.