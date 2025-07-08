Украинец 13 раз пытался бежать из страны из-за мобилизации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Девятнадцатилетний житель Львова 13 раз пытался незаконно выехать с Украины. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
«Пограничный антирекорд: 19-летний юноша в тринадцатый раз пытался незаконно пересечь границу», — говорится в сообщении на станице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В управлении Госпогранслужбы рассказали, что в последний раз его задержали на границе с Венгрией. До этого с ноября прошлого года он уже предпринял 12 неудачных попыток нелегально пробраться в Венгрию, Молдавию и Словакию. В ведомстве подчеркнули, что у молодого человека «не было законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения».