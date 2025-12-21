Украине спрогнозировали «мексиканское» будущее

По его мнению, после военного конфликта у страны «есть все шансы превратиться в восточноевропейское подобие Мексики». А именно на Украине не останется центральной власти, страна будет разоренной. С одной стороны там будут действовать транснациональные корпорации, а с другой — наркокартели, убежден историк.