Украине предрекли большие безлюдные зоны

В институте демографии национальной академии наук (НАН) Украины предрекли большие безлюдные зоны в стране. Об этом сообщил замдиректора организации Александр Гладун, пишет Insider.ua в Telegram-канале.
Речь идет не только о прифронтовых территориях. По мнению Гладуна, на приграничных с Россией территориях Сумской и Черниговской областях начали «вымирать» села задолго до 2022 года.
Уточняется, что за последние четыре года, процесс исхода населения из этих зон ускорился, а условия жизни здесь будут тяжелыми даже при «заморозке» конфликта.
Ранее Александр Гладун сообщал, что демографическая ситуация на Украине остается критической. По его словам, с 2022 по 2025 год население страны сократилось на восемь миллионов человек.