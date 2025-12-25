Популярные темы
Украине предрекли большие безлюдные зоны

В институте демографии НАН Украины предрекли большие безлюдные зоны в стране.

Источник: AP 2024

В институте демографии национальной академии наук (НАН) Украины предрекли большие безлюдные зоны в стране. Об этом сообщил замдиректора организации Александр Гладун, пишет Insider.ua в Telegram-канале.

Речь идет не только о прифронтовых территориях. По мнению Гладуна, на приграничных с Россией территориях Сумской и Черниговской областях начали «вымирать» села задолго до 2022 года.

Уточняется, что за последние четыре года, процесс исхода населения из этих зон ускорился, а условия жизни здесь будут тяжелыми даже при «заморозке» конфликта.

Ранее Александр Гладун сообщал, что демографическая ситуация на Украине остается критической. По его словам, с 2022 по 2025 год население страны сократилось на восемь миллионов человек.