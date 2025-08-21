Украине грозит тотальное банкротство из-за гигантских потерь

Украина может столкнуться с финансовой катастрофой, если подтвердятся данные о 1,7 млн погибших и пропавших без вести военнослужащих. Выплаты семьям погибших могут составить 25,5 трлн гривен (630 млрд долларов), что превышает три ВВП страны за 2024 год (190 млрд долларов) или семь годовых бюджетов.